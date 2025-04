María Patiño gana la batalla legal a Antonio David y lo califica de manera contundente

Si por algo destaca María Patiño es por su contundencia en sus opiniones. La periodista es una mujer firme que va hasta el final con lo que cree y piensa y en estos últimos acontecimientos que le han sucedido no ha sido para menos.

Tras disfrutar ayer de la presentación ante el público de su nuevo programa 'La familia de la tele' en La 1, la gallega compartió en sus redes sociales otra gran noticia: ha ganado su batalla judicial contra Antonio David Flores.

María Patiño celebró este final calificando al exmarido de Rocío Carrasco como el "pájaro": "Última noticia del día, he ganado de forma definitiva al pájaro. Un beso y buenas noches". Y por si la gente no sabe a quién se refiere, la comunicadora ha compartido un artículo donde hace referencia a lo sucedido.

| Mediaset, tveo.e-noticies.cat

Todo sucedió cuando el programa presentado por la periodista, 'Socialité', se hizo eco de unos carteles colgados en Málaga en los que Antonio David era señalado como un "maltratador". La familia Flores denunció esto y la presentadora se pronunció al respecto. Afirmó que solo eran dos o tres carteles y que seguramente los había colocado él mismo para "dar pena y victimizarse".

Recordemos que esto sucedió en el mismo tiempo en el que Telecinco emitió 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Una serie documental que destapó la gran mentira de la prensa del corazón y que supuso un gran revuelo mediático como judicial para el exmarido de Rocío Carrasco.

Bien, pues a finales de febrero la demandada hizo público en 'Ni que fuéramos' que había sido absuelta de la querella interpuesta por Antonio David. "María Patiño Castro ha sido absuelta del delito de calumnias e injurias interpuesto por Antonio David Flores".

| Canal Quickie

La propia presentadora desveló en Ten cómo lo ha pasado durante todo este tiempo: "A mí me han retenido 120.000 euros. Tengo la suerte de no estar imputada por ningún delito. Tengo la suerte de ahorrar y tengo la suerte de tener un colchón porque he trabajado como una cabrona. Nunca olvidaré todo lo que has hecho todo este tiempo".

En cuanto a un intento de recurrir por el demandante, María Patiño se mostró sin miedo. "Haz lo que tengas que hacer porque la ley te lo permite, pero vuelvo a decírtelo: léetelo bien, la veracidad y, sobre todo, la rectificación".

Ahora, y con la batalla judicial ganada de forma definitiva, la periodista comienza una nueva etapa más renovada que nunca. Estará acompañada de Inés Hernand y Aitor Albizua al frente de 'La familia de la tele' a partir del 22 de abril en La 1.