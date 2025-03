Ningú esperava el retorn d'Olga Moreno a 'De Viernes' per abordar un tema prohibit

Olga Moreno torna a la televisió després de mesos allunyada dels mitjans. La guanyadora de 'Supervivientes' el 2021 serà la gran convidada d'aquesta setmana a 'De Viernes', programa en el qual ja va col·laborar i on compartirà detalls sobre la seva vida actual.

Després del seu pas per 'Supervivientes All Stars', on va ser la segona eliminada, Olga Moreno va decidir retirar-se novament de la pantalla. La seva última etapa televisiva la va portar a formar part de 'De Viernes' com a col·laboradora per comentar el reality de supervivència. Ara, vuit mesos després, torna al mateix plató, aquesta vegada com a gran convidada protagonista de la nit.

Recordem que, després de la seva victòria a 'Supervivientes', la seva vida va fer un gir quan es va fer pública la relació del seu aleshores marit, Antonio David Flores, amb Marta Riesco. La separació que va seguir a aquest escàndol va afectar la seva relació amb els fills d'Antonio David Flores, especialment després d'iniciar un romanç amb el seu representant, Agustín Etienne. A això s'hi va sumar un dur cop emocional: la pèrdua de la seva mare poc abans d'embarcar-se a 'Supervivientes All Stars'.

| Mediaset

Ara, Olga Moreno torna a 'De Viernes' per parlar amb Santi Acosta, Beatriz Archidona i la resta dels col·laboradors sobre la seva vida en aquest temps allunyada dels focus. A més, després de dos anys en què la seva història va quedar fora de la línia editorial de Mediaset, la seva relació actual amb Antonio David Flores i els seus fills, David i Rocío Flores, tornarà a ser tema de conversa.

Segons el comunicat oficial de la cadena, Olga Moreno s'asseurà al plató "per relatar com ha transcorregut tot aquest temps per a ella, com és la seva vida actual, quina relació manté amb la seva exparella i els seus fills, què ha aportat Agustín Etienne a la seva vida i els seus plans de futur".

Més enllà d'Olga Moreno, a 'De Viernes', José Saborido, cunyat de l'exfutbolista Joaquín Sánchez, protagonitzarà el Scoop amb la seva primera entrevista a televisió. A més, Claudia Bavel torna al plató per defensar-se de les crítiques rebudes després d'haver-se fet públics missatges que es va intercanviar amb Joaquín Sánchez. Per la seva banda, Isa Pantoja descobrirà el sexe del seu nadó en directe al plató juntament amb el seu marit, Asraf Beno. Finalment, els pares de Montoya, el fenomen viral internacional de 'La Isla de las Tentaciones', visitaran el plató de 'De Viernes'.