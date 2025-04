'Espejo Público' posa en escac a Terelu Campos i analitza el seu èxit limitat com a actriu

'Espejo Público' ha volgut analitzar l'èxit de Terelu Campos com a actriu. Fa unes setmanes, saltava la notícia de l'inesperat debut com a actriu de la figura televisiva. Serà el pròxim 26 d'abril quan es posi damunt d'un escenari amb l'obra Santa Lola, produïda per Lara Dibildos al Teatre Zorrilla de Valladolid.

Aquest nou projecte ha generat gran expectació després que la tertuliana comencés la seva aventura a 'Supervivientes' sense una data de tornada. La incertesa augmentava a causa que havia d'assajar per a la seva obra i estar disponible per a la funció. Però com ja ha succeït, la supervivent va decidir abandonar el concurs.

Ara, a dues setmanes de començar la seva nova etapa com a actriu, 'Espejo Público' ha donat a conèixer que Terelu Campos ja té programadesnoves dates per tot el país, i que les entrades per al seu debut s'han esgotat.

Ha estat de la mà de Nando Escribano, qui ha analitzat un seguiment exhaustiu de totes les vendes. "Per al debut hi ha 552 entrades a la venda de les quals estan venudes totes. Esgotades. Terelu vas molt bé. Però quantes de totes aquestes entrades són de gent com tu que m'estàs veient i com jo? Sent el debut moltes d'elles poden ser invitacions..."

| Atresmedia

"La segona data és només quinze dies després, l'11 de maig. Per tant, si estan esgotades el 26 d'abril, en aquesta data almenys portarà el 75%, no? De 552 entrades hi ha venudes molt poquetes, queden encara 494 entrades. És a dir, que tan sols estan venudes el 10,5%". "Veig moltíssima diferència", declarava el periodista deixant entreveure que el sold out es tracta d'invitacions...

"Ens anem a Múrcia on hi ha 480 entrades disponibles de les quals queden 451. Només ha venut el 6,04%. I la quarta data, Granada, que queda una mica més per arribar. Hi ha 600 entrades disponibles de les quals només ha venut el 5,3%. Només 20 entrades..." "No us sembla bastant curiós que en quinze dies tingui el 100% venut i que tot la resta tingui tan poquet?", tancava la seva investigació.

Laura Fa, en defensa de la seva companya, apuntava que "és evident que en el debut hi ha moltíssimes invitacions de premsa o a amics i familiars". Mentre que Susanna Grisoo ha puntualitzat que "en un debut no pots tenir una butaca buida perquè serà el més comentat". Gema López, entre tanta qüestió, ha volgut trencar una llança a favor seu: "Doncs jo aposto per ella com a actriu, de fet Terelu sorprèn".