Belén Esteban anuncia per sorpresa la data d'estrena de 'La Família de la Tele'

'La família de la tele' ja té data d'estrena oficial a RTVE. Després de setmanes de molts rumors, La 1 ha presentat davant dels mitjans el seu nou programa vespertí, que arribarà aquest mes d'abril. No obstant això, ha estat Belén Esteban l'encarregada de confirmar que la seva estrena està prevista per al pròxim dimarts 22 d'abril, amb una gran desfilada, amb actuacions, carrosses i sorpreses.

'La família de la tele' es presenta com un living show inspirat en els grans magazins tradicionals, però amb una posada en escena i una realització completament diferents. Un bocí de vida quotidiana en directe l'objectiu del qual, a més d'informar i entretenir, és ser útil a l'espectador. El plató, a més, es presentarà com un barri, una plaça bonica amb edificis.

Al capdavant d'aquesta gran família televisiva hi haurà María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb el suport de Belén Esteban com a col·laboradora especial. Juntament amb ells, el programa comptarà amb un ampli equip de col·laboradors format per rostres coneguts del món de la televisió i el periodisme. Participaran Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Bob Pop, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos o Marta Riesco.

| RTVE

A més, 'La família de la tele' inclourà un nodrit planter de professionals experts en temes molt diversos. Comptarà amb el doctor Sánchez Martos, l'entrenador Cesc Escolà, la nutricionista Marta Verona, el jardiner Ignacio Guío, el veterinari Fernando Pérez, l'ensinistradora Lucrecia Mangialavori i el científic Luis Quevedo. D'aquesta manera, 'La família de la tele' oferirà una televisió per viure més i millor amb seccions dedicades a salut, benestar, esport, psicologia i pedagogia.

'La família de la tele' ensenyarà als espectadors a viure la vida boja amb salseo, cinema, música, teatre i televisió. També per viure segurs abordant temes de consum, estafes, investigacions policials i casos d'impacte social. Així com per viure vivint amb gastronomia, decoració, jardineria, ordre i neteja i per viure la nostra cultura i les nostres tradicions. Tot amb una revisió del reporterisme per desplaçar qualsevol col·laborador fins a qualsevol racó d'Espanya en missions sorpresa, posant en valor el conjunt natural, històric i cultural del país.