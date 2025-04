Belén Esteban i María Patiño avancen nous detalls de 'La Família de la tele'

TVE ja escalfa motors per a un dels estrenes més esperats d'aquesta temporada: 'La família de la tele'. El nou magazín vespertí aterra a la cadena pública a finals d'aquest mes i suposa el retorn de molts dels rostres de l'extint 'Sálvame' a un canal majoritari. Amb motiu de la seva arribada, 'D Corazón' es posa en contacte amb María Patiño i Belén Estebanper avançar nous detalls sobre l'estrena.

Un mes després que 'Ni que fuéramos' tanqués a TEN, María Patiño i els seus col·laboradors tornen a les tardes de la mà de La 1. Un estrena amb moltíssima expectació que, a més, ha esgotat totes les entrades per a la seva presentació oficial. Per això, presentadora i col·laboradora han entrat en directe a 'D Corazón' per parlar de totes les novetats que porta el programa.

"Mai he treballat a Televisió Espanyola i em fa molta il·lusió", expressava Belén Esteban. La polèmica col·laboradora també aprofitava per revelar que 'La família de la Tele' va "a viatjar per tota Espanya". "Crec que serà una cosa mai vista", aclarava la de Paracuellos misteriosament.

Desvelen nous detalls de l'estrena

Per la seva banda, María Patiño, que assumirà el rol de presentadora juntament amb Aitor Albizua i Inés Hernand, ha avançat més detalls sobre l'estrena. La periodista ha estat entrevistada en el que semblava un decorat de cuina, el que podria donar pistes d'una possible secció del programa. "Aquesta serà la meva nova casa i espero gaudir moltíssim de l'experiència", agraïa la gallega.

| La 1

Un moment que la futura presentadora també utilitzava per fer referència a Javier de Hoyos.El controvertit periodista també fa el salt a 'La família de la tele' i amb qui María Patiño manté una gran relació. "Espero posar-li-ho difícil, m'agrada picar-lo però al mateix temps l'admiro moltíssim", assegurava la gallega.

Finalment, la periodista es dirigia també a Anne Igartiburu, presentadora de l'espai. "Hem competit i ara som companyes", li recordava. "Era la meva rival però no deixa de ser algú que provoca serenitat, a veure si algun dia ho aconsegueixo", sentenciava.

Unes paraules que la presentadora basca rebia amb molt d'afecte. "Benvinguts, això és una casa i a La Família serà vostra", els donava la benvinguda a ambdues. A més, Igartiburu aprofitava per acomiadar-se d'Eva Hernández, la directora de 'D Corazón' que migra en el mateix rol al nou format. Un comiat que l'ha desfet en llàgrimes de l'emoció.