Es confirma l'horari definitiu de 'Tentáculos' després del final de 'Ni que fuéramos'

Després de les seves primeres tres emissions, 'Tentacles', el nou programa de Carlota Corredera, es consolida a la graella de TEN amb un canvi en el seu horari. El programa va debutar el passat dimecres 26 de març amb un horari provisional, condicionat per la recta final de 'Ni que fuéramos', que fins dijous ocupava les tardes del canal. Aquest període de transició va obligar a ajustar l'emissió de 'Tentacles' per encaixar ambdues propostes en la programació.

El dia d'estrena, el magazín es va emetre de 20:00h a 21:30h, mentre que en les dues jornades següents va ampliar la seva franja des de les 18:30h fins a les 21:30h. No obstant això, aquests horaris han estat temporals. Des de dilluns, segons ha publicat en exclusiva verTele, arrencarà a les 20:30h i s'allargarà fins a les 23:30h, cobrint així l'access prime time i part del prime time.

En aquest nou horari, 'Tentacles' competirà amb formats consolidats en la franja nocturna com 'El Hormiguero' i 'La Revuelta'. No obstant això, evitarà l'enfrontament directe amb els magazins vespertins, entre els quals aviat hi haurà 'La familia de la tele' a La 1.

Produït per La Osa Producciones Audiovisuales ('Ni que fuéramos'), el programa de Carlota Corredera ha arrencat amb dades d'audiència una mica discretes, però per sobre de la mitjana de Ten. El seu debut dimecres va obtenir un 1,5% de share, xifra que va augmentar a l'1,9% dijous.

Recordem que les tres hores diàries en directe de 'Tentacles' estan dividides en dos grans blocs temàtics que abordaran continguts d'actualitat i entreteniment. El primer d'ells, anomenat "Xafarderies & Tele" se centra en les últimes novetats del món de l'espectacle i la televisió. Compta amb la participació d'un panell de col·laboradors experts en la matèria.

El segon, anomenat "Crime & Life", compta amb la col·laboració d'un equip de periodistes, advocats, reporters i analistes especialitzats en successos, actualitat i casos d'interès social. Els continguts inclouen reportatges d'investigació sobre històries rellevants en l'àmbit de la criminologia i la justícia i anàlisis detallats de casos recents que han impactat a la societat.