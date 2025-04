'La marca mai suposarà un enfrontament': RTVE presenta el nou canal en català

RTVE ja treballa en el seu nou canal en català després d'aprovar-se en el Consell d'Administració el passat divendres 28 de març. 2Cat, la marca provisional amb la qual treballa la Corporació, ampliarà l'oferta audiovisual a Catalunya i donarà espai a noves mirades, veus i continguts. Un canal generalista amb vocació de proximitat, les emissions en proves del qual començaran amb una programació especial per la Diada l'11 de setembre.

"Presentem un projecte que podem definir com a històric: l'aposta de La 2 a Catalunya, que ampliarà de manera progressiva l'aposta en català. Un compromís de RTVE per la realitat plurilingüe d'Espanya. Aquest naixement és una bona notícia, no només per a Catalunya, també per a RTVE, per al conjunt d'Espanya i la democràcia", començava la presentació José Pablo López, President de RTVE.

A més, ha destacat que històricament s'ha treballat en el projecte: "No és una idea nova, ve de lluny. La primera vegada que ho vaig llegir va ser el 1987, quan Pilar Miró va intentar posar en marxa el canal. És un projecte que s'ha intentat en diferents ocasions, no va quallar, però les voluntats en aquesta ocasió s'han alineat perquè surti endavant".

| RTVE

Quant a la marca, José Pablo López ha fugit de lluites després que la CCMA registrés 2Cat després de ser anunciada per RTVE. "No hem decidit encara la marca definitiva, però, en qualsevol cas, la marca mai suposarà un motiu d'enfrontament amb una altra corporació pública. El diàleg és la base dels acords", afirmava el President.

Per la seva banda, Miquel Calçada, un dels Consellers de RTVE, ha destacat els reptes d'aquesta nova aposta. "Va més enllà de discutir el nom del canal, estem parlant de fer possible que el canal infantil sigui en català, així com les retransmissions esportives. També que es subtitulin els formats dels quals adquirim drets".

"Per fer-ho possible necessitem d'una injecció de recursos que ha d'arribar aquí, a Sant Cugat, i al conjunt del sector audiovisual del nostre país, sobretot a les petites i mitjanes empreses que es dediquen al sector audiovisual. També a la gent que es dedica al doblatge. Tots aquests agents també han de notar que posem en marxa aquest projecte que avui comencem", afegia. Cal destacar que el projecte comptarà amb un pressupost de 8M d'euros per al 2025 i 11M per al 2026.

A més, també ha mencionat la possible batalla amb TV3: "No s'ha de veure com una confrontació amb un altre operador. Jo personalment mai participaria en una operació que no tingui la intenció de sumar i sigui bona per al país. Estic aquí per sumar, perquè la sana competència ens ha de fer millors a tots. Tant de bo els operadors que hi ha a Catalunya ho vegin també així"

La nova graella de La 2 Catalunya

| RTVE

Per posar en marxa aquest nou canal, RTVE comptarà amb Oriol Nolis com a director de 2Cat. "Volem que sigui un canal generalista, però amb una oferta complementària a la d'altres canals. Volem oferir programes que no s'estan fent. Volem analitzar el que no s'està fent i posar-ho a les nostres graelles", explicava.

D'aquesta manera, per començar, aquest nou canal agruparà tots els programes que ja hi ha en emissió en RTVE Catalunya, com els diaris 'Cafè d'idees' o 'L'Altaveu'. "Reagruparem tots els programes que s'estan emetent en desconnexió, que és una finestra dèbil per donar a conèixer els teus productes. El canal ve a donar estabilitat als programes, per organitzar-los bé, amb bona visibilitat en una graella", explicava Laura Folguera, directora de continguts del nou canal.

"Creiem que hi ha una bossa de públic, un target molt transversal a Catalunya que és orfe de la televisió lineal i volem captar aquest públic amb una oferta complementària. Ja hi ha ofertes molt fortes i nosaltres volem crear continguts alternatius, generar cita i franges horitzontals. Continguts diferenciats en graella molt ordenada", afegia Laura Folguera.

| RTVE

A més, ha revelat que la franja més important serà el prime time: "Dissenyarem el que volem fer, hi ha algunes idees i hem dissenyat un primer esborrany del que volem que sigui la graella. Volem utilitzar prime time per donar segell a la cadena".

"Més de la meitat de continguts es faran a Sant Cugat, però volem escoltar el sector audiovisual per posar projectes en marxa. Tindrem una mirada endavant amb nous projectes, però també enrere amb l'arxiu de la casa", ha explicat Oriol Nolis, deixant clar que el 60% dels continguts es produiran a Sant Cugat. A més, José Pablo López també ha insistit que el Territorial i els continguts Informatius mantindran les seves finestres a La 1 i el Canal 24 Horas.

Finalment, Laura Folguera ha deixat clar que es quedarà fora l'equip de Ràdio 4: "És una oportunitat per reivindicar els continguts que es fan a la ràdio, on s'han fet sempre continguts arriscats. En un laboratori per provar coses noves per a RTVE".