3Cat estrena la segona temporada d''Èpic nails' amb importants novetats

3Cat ha estrenat la segona temporada de 'Èpic nails' aquest dimecres 26 de març amb l'objectiu de connectar amb el públic jove i per això s'adapta als seus canals de consum. Al llarg de sis capítols es manté l'objectiu de la primera temporada: trobar el millor estilista d'ungles de Catalunya. Tanmateix, 'Èpic Nails' incorpora moltes novetats que porten a un concurs més salvatge, més divertit i més intens.

Sofia Coll, exconcursant d''Eufòria' repeteix al capdavant de 'Èpic Nails', acompanyada del jurat de la primera temporada, Debora Figueras i Joan Liaño. Els tres posen en marxa en un nou saló d'ungles on les normes es compliquen per als 8 participants que lluitaran per arribar a la gran final. Un únic guanyador podrà aconseguir 15.000 euros, que els serviran per impulsar la seva carrera professional de manicuristes.

'Èpic nails' és una aposta per arribar a nous públics, especialment als joves i per això s'adapta als seus canals de consum a la plataforma 3Cat. Les ungles són el fil conductor per esbrinar la capacitat que els concursants tenen per abordar temes personals i transversals per a tota la seva generació. En aquesta segona temporada, els concursants s'exposen emocionalment i participen des de la intimitat en converses de temes com salut mental, feminisme, patriarcat o cultura queer.

| 3Cat

Cal destacar que aquesta temporada d''Èpic Nails' transcorre en un saló renovat i més gran. El talent show incorpora noves dinàmiques que compliquen les proves, s'exigeix més tècnica i compta amb l'assessorament de manicuristes de reconeixement internacional, com Jose Alcaide i Toxic Vanity.

El primer nou repte és que s'introdueix la connexió amb altres disciplines com la il·lustració, la perruqueria, la moda o el maquillatge.També hi haurà els 'Èpic Duels', que faran augmentar la competició: els dos pitjors manicuristes de cada capítol hauran de disputar-se el lloc en un duel final on es valorarà la tècnica. A més, el guanyador de cada capítol rebrà un avantatge de cara a la següent batalla.

Finalment, el jurat comptarà amb els 'Èpic Nails', uns medallons amb poders que poden emprar-se quan ho creguin convenient. Aquests poders faran molt més complicada la competició i portaran aquest talent show i els seus concursants al límit.