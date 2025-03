Gemma Nierga anuncia la pitjor notícia en directe sobre el futur de '59 segons'

'59 segons' s'ha acomiadat de manera inesperada de La 2 aquest dimecres 26 de març. Més d'una dècada després de la seva última temporada, l'espai va tornar el passat mes de gener amb Gemma Nierga com a presentadora. No obstant això, el seu retorn no ha convençut els espectadors, que no han acompanyat '59 segons' en audiències.

Recordem que '59 segons' es va emetre de setembre a desembre en el prime time del dijous de La 1, movent-se entre el 5% i el 7% de share. En el seu retorn al gener va ser traslladat al divendres, on va marcar un pobre 4,7% i 492.000 sense David Broncano com a teloner. Això va provocar el seu salt per sorpresa a La 2 en la nit del dimecres, on s'ha mogut al voltant del 3% de quota de pantalla, un resultat que hauria estat insuficient.

D'aquesta manera, aquest dimecres 26 de març, Gemma Nierga ha finalitzat el programa amb un acomiadament inesperat. "M'he guardat els últims '59 segons' per dir adeu perquè tot el que comença ha d'acabar. Aquest d'avui és l'últim '59 segons'", deia la presentadora en directe.

| RTVE

"Els programes de televisió són fugaços, són transitoris, però jo confio que aquest pugui haver deixat alguna empremta en la seva memòria. Espero que al llarg d'aquests mesos els hàgim fet pensar, reflexionar sobre tots els temes que hem debatut, escoltant tantes veus diferents. Sempre hem vetllat perquè no faltés cap veu", afegia Gemma Nierga.

"Tot passa, tot queda i ara el nostre és passar. Gràcies per la companyia i fins aviat. Bones nits!", concloïa Gemma Nierga en l'acomiadament definitiu de '59 segons'.

Un acomiadament després de 23 emissions en què el programa ha posat sobre la taula tots els temes més candents de l'actualitat. Per tant, Gemma Nierga s'acomiada dels espectadors de '59 segons', però també de RTVE a nivell nacional. La presentadora, no obstant això, seguirà lligada a la Corporació de la mà de 'Cafè d'idees' en la desconnexió catalana.