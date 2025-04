RTVE posa data d'estrena el dia menys pensat a 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora

El retorn de Jesús Cintora a la televisió, de nou a RTVE, ja té data. La 2 ha anunciat que 'Malas Lenguas' arribarà a la seva tarda, a les 18:45h, a partir del pròxim dimecres 9 d'abril. Presentat i codirigit per Jesús Cintora, el format reforça els continguts de producció pròpia i en directe, així com el rigor periodístic i l'esperit crític davant la desinformació.

Durant les seves més de dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora oferirà una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges. Utilitzaran eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses.

En aquesta recerca d'arguments contra els rumors i la desinformació jugarà un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció. Cada dia, 'Malas Lenguas' connectarà amb la redacció de l'equip de verificació de RTVE a Torrespaña. Els seus professionals explicaran i desmentiran amb tot el rigor els rumors o fake news més esteses.

| RTVE

'Malas Lenguas' és una producció de RTVE en col·laboració amb Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), basada en un format creat per El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO) i La Osa Producciones Audiovisuales. L'espai es perfila com un mirall mordaç i hilarant de la realitat mediàtica, que ajudarà a identificar notícies falses i dades tergiversades.

A més, el format comptarà amb un ampli equip de periodistes i analistes. Rostres com Javier Aroca, Jesús Maraña, Esther Palomera, Gloria Marcos, Juan Fernández Miranda, Encarna Samitier, José Luis Roig, David Jiménez, Juan Manuel de Prada o el jutge José Castro, entre d'altres.

A ells s'hi sumarà un element diferencial: l'humor com a antídot contra la desinformació, amb un planter de destacats còmics i còmiques del panorama nacional. Participaran Raquel Hervás, Esther Gimeno, Asaari Bibang, Marina Lobo, Alicia Lobo, Ignatius, Héctor de Miguel 'Quequé' i Miguel Charisteas.

A més, 'Malas Lenguas' comptarà amb "Los Teletrapos", un particular grup d'invitats fixos del programa que no deixarà indiferent a ningú. Un dels recursos més originals que conté el format és, precisament, el retorn a la televisió al nostre país d'aquest gènere després de dues dècades en desús. Al més pur estil dels històrics guinyols francesos o els Spitting Image britànics, un irreverent i surrealista grup de titelles recrearan en clau d'humor a personatges d'actualitat.