Emma García carrega contra Terelu després de les acusacions d'altivesa dels seus excompanys

Després del seu pas per 'Supervivientes', Terelu Campos continua en el punt de mira. En el seu retorn a Espanya, la col·laboradora s'ha trobat amb alguns detractors que l'han assenyalat com una companya altiva i prepotent. Tot sorgia després d'unes declaracions d'Alessandro Lequio, que assegurava que la tertuliana hauria contractat una noia només perquè li portés el cendrer.

Unes acusacions que no han passat gens desapercebudes en el món del cor. José Manuel Parada, vell amic de la família Campos, la definia com "una persona que no va a la feina a fer amics". Amb totes aquestes acusacions assenyalant la col·laboradora, el programa 'Festa' ha volgut desentranyar la veritat.

Per a això, un reporter del magazín s'acostava a l'anterior lloc de treball de la tertuliana. Allà, el periodista era capaç de parlar amb alguns dels seus excompanys, que narraven l'infern que haurien viscut treballant al seu costat.

"He parlat amb diferents persones que van coincidir amb ella en diferents etapes d'un programa que presentaven i descriuen una Terelu Campos que deixa molt a desitjar", narrava. Els companys no dubtaven a confirmar la versió dels fets de l'italià. "Ella tenia una hostessa que sempre estava enganxada a ella i li exigia que estigués pendent quan arribés i li portés les seves coses", explicava.

Parla un testimoni anònim

De fet, el jove redactor de 'Festa' arribava a explicar un dur episodi en què Terelu Campos li hauria arribat a demanar a l'hostessa que li apagués els cigarrets. Una actitud que deixava perplexos els seus companys, especialment a Emma García. "Si us plau, devia ser un infern", exclamava la presentadora basca, sense poder creure el que escoltava.

"Escoltar aquests testimonis és per enfadar-se", sentenciava llavors la presentadora. El reporter continuava relatant les dures experiències d'uns excompanys de Terelu que haurien preferit mantenir l'anonimat. "Quan volia una pastilla, trucava a una persona i li demanava que li la donés. Ella no tocava el medicament", exposava.

Al plató de 'Festa' no donaven crèdit al nou testimoni. Malgrat la consternació, els col·laboradors decidien trencar una llança a favor de la seva companya a Telecinco. "És una Terelu que ja no existeix... devia estar envoltada d'una colla de llepaculs perquè no m'ho puc creure", puntualitzaven.

Per la seva banda, Emma García també sentenciava el tema assegurant quela tertuliana "havia canviat molt". "Ara està en un dels seus millors moments", declarava finalment la presentadora basca, que sempre s'ha mostrat molt respectuosa amb la seva companya.