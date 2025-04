Nous canvis en la direcció de RTVE: Esther González, nova directora de Magazins

Després que fa uns mesos arribés Jose Pablo López com a nou president, RTVE continua amb la seva completa reestructuració en tots els àmbits. Avui mateix s'ha sabut quins canvis té plantejats el president a nivell televisiu per als quatre canals del grup:La 1, La 2, 24h i Teledeporte.

Al mes de febrer, es van anunciar nous canvis en la direcció de la cadena pública amb el nomenament de Maribel Sánchez-Maroto com a directora de Continguts Informatius. A Jon Ariztimuño com a director d'Informatius de TVE i a Josep Vilar, director d'Expansió Audiovisual de RTVE.

Ara, hi ha hagut un nou nomenament. La periodista Esther González Garín serà la nova directora de Magazines de RTVE. Compta amb una trajectòria de més de 15 anys a la Corporació i ha treballat en programes informatius, d'actualitat, continguts corporatius i d'entreteniment. La jiennenca serà la nova responsable de l'àrea, de la qual depenen espais com 'La Hora de La 1', 'Mañaneros' o 'Aquí la tierra'.

| RTVE

És llicenciada en Periodisme per la Universitat de Màlaga, Màster en Periodisme de RTVE i la Universitat Rey Juan Carlos i especialitzada en Direcció de Producció Audiovisual per RTVE Institut. González Garín ha desenvolupat gairebé tota la seva carrera professional a RTVE, on va realitzar les seves primeres pràctiques al Telediari el 2009.

De 2009 a 2011 va treballar com a redactora al Gabinet de Premsa de la Corporació. Entre els anys 2011 a 2013, va estar com a reportera al programa '+Gente' de La 1. El 2014, es va incorporar a l'àrea digital de Programes de RTVE.es.

El 2015 va participar en el programa gastronòmic 'Al Punto' en redacció i com a responsable web i de xarxes socials. Aquell mateix any es va incorporar al magazine 'Aquí la tierra', on va treballar fins al 2019 com a coordinadora de redacció, responsable de la web i xarxes socials del programa.

El 2020 va passar a RTVE Digital com a coordinadora d'estratègia digital dels continguts de televisió i ràdio. De 2021 a l'actualitat ha estat productora executiva de Magazines i Actualitat de TVE, encarregada de la gestió dels continguts en programes magazines de la cadena. 'La Hora de La 1', 'Mañaneros', 'Aquí la Tierra' i 'Comando Actualidad', entre d'altres.