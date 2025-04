RTVE fa públics els pressupostos de 'La família de la tele', Cintora i Buenafuente

RTVE ha fet pública una nova actualització dels contractes audiovisuals signats fins al març, complint amb el compromís que va anunciar a finals de febrer. L'ens públic va anunciar que publicaria mensualment el detall econòmic dels seus acords amb les productores encarregades dels formats que conformen la seva programació. Aquesta mesura, impulsada com a part d'una estratègia per reforçar la transparència, permet conèixer amb precisió quant es destina a cada projecte televisiu.

La informació publicada aporta llum sobre diverses produccions importants, especialment per tractar-se d'apostes a la graella de La 1 i La 2. Entre elles destaquen 'La familia de la tele', 'Malas lenguas' i 'Futuro imperfecto'.

D'aquesta manera, 'La familia de la tele' és el nou magazín vespertí de La 1 produït per La Osa Producciones presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua. Per a aquest projecte, RTVE ha destinat un total de 5.310.414 euros, cosa que ja s'havia publicat prèviament. Es tracta d'un pressupost per a 13 setmanes d'emissió, cosa que farà que 'La Familia de la Tele' s'allargui, almenys, fins al juliol.

| RTVE

D'altra banda, 'Malas lenguas', el nou programa de Jesús Cintora per a La 2, ha rebut una assignació de 2.020.740 euros. La producció principal corre a càrrec de Big Bang Media, companyia pertanyent a The Mediapro Studio, en col·laboració amb La Osa Producciones i El Terrat.

D'altra banda, també destaca 'Futuro imperfecto',el nou espai per al prime time de La 1 que marca el retorn d'Andreu Buenafuente a la televisió pública. Aquest espai, a mans d'El Terrat, també part del grup Mediapro, tindrà una inversió de 2.999.654 euros. A més, El Terrat també va rebre 36.391 euros per l'emissió dels Premis Goyas a RTVE Play.

| RTVE

Juntament amb aquestes noves apostes, RTVE també ha inclòs en l'actualització la renovació de diverses produccions que ja formen part de la graella diària. És el cas de la sèrie 'Valle Salvaje', que continuarà gràcies a un nou contracte de 4 milions d'euros amb Studiocanal Series. També ha estat renovat un dels programes més longeus i consolidats de les tardes de La 1: 'Aquí la Tierra', amb un pressupost de 1.450.643 euros per a una nova temporada. A més, també s'incorpora a l'informe La Cometa amb la renovació en plens canvis de 'Mañaneros' (472.864€) i 'Extra Mañaneros' (172.378€).

Un altre dels formats que tampoc apareixien prèviament aquest any era 'Al Cielo con Ella', de la mà de Producciones del Barrio, amb la seva renovació per valor de 499.306 euros. Per la seva banda, Shine Iberia també compta amb un nou projecte amb valor de 300.000 euros: 'Generación Cannabis' i 'Generación Genderless'. A més, Globomedia també compta amb el documental de Melody, 'Melodiva', per un valor de 168.922 euros.

Entre molts altres formats també destaca 'Las Abogadas y Compañía', el títol definitiu del qual va ser 'Las Abogadas: su verdadera historia', el format produït per The Voice Villace per a RTVE Play amb les protagonistes la sèrie amb un valor de 177.586€ per sis entregues. A més, també s'incorpora el concepte "Festival Eurovisión 2025 Suiza" per a la productora Krea Film Producciones per 50.021€.