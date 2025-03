Adrià Collado anuncia la seva inesperada sortida de 'Com si fos ahir' per un motiu de pes

El passat divendres, Adrià Collado va ser convidat a 'La Selva', el programa de les tardes de TV3, on va conversar sobre els seus nous projectes professionals i va repassar la seva carrera. La seva presència a l'espai de Xavier Graset es devia a la promoció de la seva nova obra de teatre. No obstant això, Adrià Collado va acabar donant una inesperada notícia als fans de 'Com si fos ahir'.

Durant l'entrevista, Xavier Graset li va preguntar sobre com conciliava la seva vida familiar amb la seva feina, especialment a causa de les seves gravacions a Madrid. "Se't complica la vida familiar amb aquestes gravacions a Madrid?", va voler saber el presentador. Al que l'actor va respondre amb sinceritat: "Costa, la conciliació és difícil. Amunt i avall. Tinc dos fills, de 5 i 8 anys... i els tinc a Barcelona, no me'ls emportaré a Madrid. Anar i tornar és difícil, però bé..."

En aquest punt, Esther Pagès va intervenir per preguntar-li si li agradaria treballar més a Barcelona. D'aquesta manera, Adrià Collado va aprofitar l'ocasió per llançar un missatge directe a la cadena: "M'agradaria fer més treballs a Barcelona. Des d'aquí dic que TV3 faci més audiovisual en català".

| 3Cat

Respecte a la seva sortida de 'Com si fos ahir', va explicar que el seu personatge, Miqui, prendrà un descans a causa dels seus compromisos professionals a Madrid. "Evidentment, no diré què li passa al personatge, però s'ha de justificar. El motiu és que me'n vaig a Madrid a fer una altra sèrie durant tres mesos i després tornaré", va revelar.

Collado va deixar clar que la seva absència no serà definitiva, assegurant el seu retorn a 'Com si fos ahir' a la tardor. "Al setembre tornaré", va afirmar a 'La Selva', tranquil·litzant així els seguidors de la sèrie, que encara podran gaudir de Miqui en els pròxims episodis abans del seu momentani acomiadament.

Encara que no ho ha confirmat, tot apunta que el projecte d'Adrià Collado podria ser la nova temporada de 'La que se avecina'. L'actor va tornar a la sèrie en l'anterior tanda d'episodis com a personatge secundari després de ser protagonista en les dues primeres temporades.