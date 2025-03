Makoke revela l'increïble privilegi que Terelu rep a 'Supervivientes' cada dia

Des del principi, 'Supervivientes' va deixar clar que Terelu Campos no era una concursant més i que la seva tasca allà tenia un temps limitat. Fins a la seva estrena no se sabia ni si anava a saltar de l'helicòpter com a concursant de ple dret, ni tan sols quina seria la seva missió.

En aquestes dues setmanes que porta concursant, la tertuliana ja ha protagonitzat diverses polèmiques fins i tot ha activat el protocol d'abandonament després del temporal extrem que va obligar els supervivents a evacuar les platges.

Ara torna a estar en el focus mediàtic i no per alguna cosa que hagi dit, sinó per unes actuacions que ha destapat sense voler la seva amiga Makoke. Tot va succeir ahir a 'Supervivientes: Tierra de Nadie', quan Anita i Montoya es van sumar com a nous concursants després de l'expulsió de Manuel.

| Mediaset

Els supervivents van rebre una sorpresa en descobrir que competien contra dues persones més. Estant en una ubicació separada durant aquests dies, no sabien que hi havia més rivals en el concurs. Però més enllà d'aquesta bomba, va cridar l'atenció el comentari que se li va escapar a Makoke.

Els concursants van descobrir que Terelu va estar durant unes hores amb Anita, Montoya i Manuel. En saber aquesta informació, Makoke ha fet un comentari que s'ha tornat viral a les xarxes socials perquè ha aixecat sospites sobre Terelu Campos.

"Ah, cada vegada que anaves i venies te n'anaves amb Montoya. Anaves, venies, te'n tornaves amb Montoya. Anaves, venies, te'n tornaves amb Montoya". I no s'ha quedat aquí. Makoke li ha dit a la seva companya: "Te'n portaves el menjar nostre per a Montoya, oi?".

| Telecinco

Les cares de Terelu Campos i de Laura Madrueño han estat un poema i tot això, és clar, gravat. Les dues han intentat seguir amb la conversa en qüestió sense donar-li més importància, però a les xarxes això no ha passat desapercebut. Molts ho han arribat a qualificar com "el millor moment de la nit".

No és la primera vegada que es rumoreja sobre els privilegis de Terelu Campos en el concurs. Belén Esteban des de 'Ni que fuéramos' ha assegurat que a la col·laboradora li proporcionen tabac i li deixen fumar, acte que normalment està prohibit a 'Supervivientes'. De totes maneres, la protagonista de tota aquesta història i la cadena ja van advertir que l'acceptació de la seva participació incloïa diverses condicions.