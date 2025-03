laSexta posa data d'estrena a la nova temporada de 'Quién quiere ser millonario'

A qui no li agradaria convertir-se en milionari? La resposta és que a tothom. I per a algunes persones, aquest desig podria fer-se realitat molt aviat. LaSexta ha anunciat la data d'estrena del programa més esperat pel públic. 'Quién quiere ser millonario?' tornarà el proper dimarts 25 de març a les 22:45h, i ho farà amb un especial protagonitzat per famosos.

El concurs presentat per Juanra Bonet comptarà tant amb programes amb concursants famosos com amb participants anònims. Després de les seves anteriors temporades a Antena 3, 'Quién quiere ser millonario?' arrenca amb una nova ronda de participants disposats a fer-se amb el tan cobejat milió d'euros.

El repte dels milions torna així barrejant les seves versions de més èxit. Tindrà anònims, com es va fer popular i es va convertir en un dels formats més venuts de tot el món. Però també amb famosos, com ha tornat a triomfar a televisió, i que en aquesta nova temporada seran: Ruth Lorenzo, Antonio de la Torre, Mamen Mendizábal, Raquel Sánchez Silva o Pablo Carbonell.

| Atresmedia

Per tant, Juanra Bonet es torna a posar al capdavant, al centre del plató de 'Quién quiere ser millonario?'. Intentarà que els concursants es facin amb el milió d'euros que té de pot del programa. Recordem que també estarà al capdavant de Traitors, el nou programa del prime time d'Antena 3 que s'estrenarà molt aviat.

De moment, aquest dimarts l'estrena de 'Quién quiere ser millonario?' haurà de competir en audiència amb el seu rival directe 'Codi 10' a Cuatro. També ho farà amb altres ofertes televisives com 'Supervivientes: Tierra de nadie' a Telecinco, 'Late Xou amb Marc Giró' a La 1 o 'Renacer' a Antena 3.

Aquest icònic programa, que forma part de la història de la televisió, compta amb més de 170 versions arreu del món, des del seu llançament al Regne Unit el 1998. De fet, la reeixida franquícia continua arribant a tots els racons del món, tornant a països com Finlàndia, Grècia, Xile, Costa Rica, Guatemala, Sud-àfrica, Nigèria, Bulgària i Sèrbia. A més, 'Quién quiere ser millonario?' ha rebut més de 65 premis internacionals, incloent el BAFTA, un Emmy i set National Television Awards al Regne Unit.

Així és la mecànica de 'Quién quiere ser millonario?'

| Atresmedia

1.000.000 d'euros en joc. És la xifra per la qual lluiten els concursants: els anònims amb la finalitat d'emportar-se-la a casa i els famosos per poder donar-la. Per aconseguir-ho, hauran de posar a prova no només els seus coneixements dels temes més diversos sinó també la gestió d'expectatives, les estratègies, els nervis, la prudència i el risc.

Els participants hauran d'enfrontar-se a 15 preguntes amb quatre possibles respostes cadascuna, a través d'una escala de premis que va incrementant la quantitat de la recompensa a mesura que es van encertant respostes. El concurs culmina en el desitjat milió d'euros de la pregunta final, una cosa que pot convertir en realitat el somni dels participants.