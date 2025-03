Així ha estat l'inesperat salt de l'helicòpter de Terelu Campos a 'Supervivientes'

Com cada any, 'Supervivientes 2025' ha començat amb una de les proves més esperades i estimades per la seva audiència: el salt de l'helicòpter. Amb els nervis a flor de pell, aquest nou repartiment de supervivents ha fet el salt previ a l'inici de l'aventura de les seves vides. Per descomptat, un dels noms que més intriga causava era el de Terelu Campos.

La mítica col·laboradora de Telecinco encara no és concursant oficial de 'Supervivientes 2025', tot i que puja amb moltes ganes i una "missió especial" desconeguda. No obstant això, el fitxatge estrella d'aquesta edició compta amb unes condicions especials. Per descomptat, Terelu Campos haurà de viure en les mateixes condicions que els seus companys, no obstant això, podrà abandonar en qualsevol moment i també evitar aquest moment clau: el salt de l'helicòpter.

"Tu vols tirar-te de l'helicòpter?", li preguntava Jorge Javier Vázquez a l'inici de la gala. Ella es mostrava dubtosa, assegurant que no tenia clar el que volia fer. No obstant això, en donar-se-li l'oportunitat de pujar a l'helicòpter, no ho dubtava. "Anem allà", deia pujant al vehicle, sense tenir encara clar si es tiraria.

| Mediaset

Un cop a l'aire, Terelu Campos parlava dels seus problemes físics per nedar. "Tinc moltes dificultats que m'impedeixen nedar com una persona normal, em puc enfonsar", li explicava al seu vell amic Jorge Javier, portant amb orgull la seva edat. Era en aquest moment que el presentador li desvelava finalment la missió secreta que haurà de realitzar.

"Ets el fantasma del futur", li comunicava el presentador català. "Encara no ets concursant oficial però si superes els 21 dies que va durar la teva germana, et convertiràs en concursant i optaràs al premi", li explicava ell. Llavors, li donava la mala notícia: "Fins que no siguis concursant, no podràs saltar", li comunicava, una cosa que semblava caure-li com un gerro d'aigua freda a Terelu.

No obstant això, Terelu Campos no es conformaria amb aquesta explicació. La concursant havia agafat embranzida i, caracteritzada pel seu fort caràcter, no deixaria que ningú dictés el seu destí. "Perquè tu ho dius", li contestava al presentador, traient-se els cascos i saltant al buit.

Així ha estat el inesperat salt de la col·laboradora, que ha agafat per sorpresa fins i tot als presentadors. Tal com ha assegurat, ve amb ganes d'enfrontar-se a 'Supervivientes 2025' i ha vingut a donar-ho tot. Ho ha celebrat també la seva germana, Carmen Borrego, que ha afegit entre rialles que "ella va saltar des de més amunt".