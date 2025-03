L'inesperat acostament entre Montoya i Manuel González a 'Supervivientes'

Si alguna cosa ens ha ensenyat 'Supervivientes' és a mai saber què esperar. Si fa uns dies ens haguessin dit que Montoya i Manuel González s'estaven portant bé, ningú s'ho hauria cregut. No obstant això, tot pot passar a Hondures i els dos concursants, enemics declarats, semblen haver tingut un inesperat acostament.

I és que durant la gala de dijous vam poder veurel'entrada sorprenent d'Anita Williams i Manuel González. Els dos es retrobaven amb Montoya a Playa Misterio i esclatava una enorme discussió a tres bandes que tornava a obrir velles ferides. Recordem que el trio va ser participant de 'La Isla de las Tentaciones 8', on l'Anita va ser infidel a Montoya amb el gadità.

Per això, era d'esperar que es desfermés el mateix infern quan els tres es van tornar a veure les cares. Després d'un intens cara a cara, en què l'Anita va haver d'arribar a separar-los, semblaven condemnats a portar-se malament. No obstant això, amb els ànims més calmats, ambdós han estat capaços de seure a parlar i entendre's.

| Mediaset

"Ara mateix no parles tu, parla la ràbia", li aconsellava Manuel al sevillà, al qual recomanava tranquil·litzar-se abans de parlar. També trencava una llança a favor de l'Anita, de la qual creia que estava penedida de veritat. Sorprenentment, el jove s'ha convertit en el gran defensor de la parella, arribant a assegurar que "s'alegraria si s'acabessin donant una oportunitat".

No obstant això, Manuel ha volgut deixar molt clares les seves intencions entrant a 'Supervivientes'. "Jo no vinc a ser el teu enemic, ni a fer-te mal", li confessava a Montoya. De fet, el concursant anava més enllà i arribava a assegurar-li que no hauria estat amb l'Anita si "hagués sabut el mal" que li havia provocat.

Davant d'això, Montoya li ha estès la mà i han acabat abraçant-se. Encara que era inimaginable que ambdós arribessin a entendre's, sembla que les fatigues d'Hondures han arribat a unir-los. "Jo et prometo que si estic aquí no et faltarà de res", s'ha compromès Montoya, obert a passar pàgina i continuar el concurs amb normalitat.

"M'alegra que hagi empatitzat amb mi", ha confessat finalment el sevillà, que s'alegra de poder viure el concurs en pau.