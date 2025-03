Atresmedia anuncia per sorpresa el retorn de l'exitosa sèrie 'Pecado Original'

Els fans de 'Pecado original' estan de sort. L'exitosa sèrie que va mantenir enganxats a milers d'espectadors al llarg d'un any i mig tornarà a la televisió. La sèrie d'Antena 3, que va agafar el relleu de 'Tierra amarga', va atrapar cada tarda a una mitjana de més d'un milió d'espectadors, aconseguint un 12% de quota.

La sèrie turca va arribar a Espanya en considerar-se un "clàssic de culte" a Turquia, el seu país d'origen, i després d'haver aterrat amb molt d'èxit als Estats Units, Mèxic, Grècia, Xile, Vietnam, Angola o Moçambic.

Els actors i actrius que formen part del repartiment de 'Pecado Original' també van ser una altra de les grans claus de la sèrie. Sevda Erginci i Eda Ece, en la pell de les germanes Yildiz i Zeynep, i Sevval Sam, com la poderosa Ender. Tres dones, molt diferents entre si, són les grans protagonistes d'aquesta història en què existeix un mateix objectiu: lluitar per aconseguir el que volen.

| Atresmedia

Recordem que l'últim capítol es va emetre el 23 d'agost de 2024 i va culminar amb una abraçada entre les dues grans protagonistes, després d'un casament, un embaràs i una mort. El final va deixar orfes als més fidels seguidors de la sèrie després de sis temporades plenes d'embolics i pecats, però per a la seva fortuna Atresplayer va incloure en el seu catàleg la sèrie completa.

Però ara no caldrà veure-la en cap plataforma de televisió, ja que Atresmedia ha sorprès amb el seu últim moviment. La sèrie tornarà a emetre's en obert a Nova, el canal temàtic del grup de comunicació especialitzat en sèries.

"Torna l'èxit que va emocionar a milions d'espectadors", avisa des de les seves xarxes socials el canal de Nova. De moment no han publicat la data d'estrena, però avisen que serà "molt aviat".

Així és la trama de la sèrie

Zeynep (Sevda Erginci) i Yildiz (Eda Ece) són dues germanes molt unides, ja que només es tenen l'una a l'altra. Treballen dur per sortir d'una pobresa que no els permet ni tan sols pagar deutes, però tenen personalitats i mètodes molt oposats. Zeynep, la germana responsable, busca l'èxit per mèrits propis, mentre que Yildiz, més superficial, somia amb casar-se amb un milionari per viure envoltada de luxes.

| tveo.cat, Prime Video, Atresmedia

Aquesta situació canviarà bruscament quan aparegui en les seves videsEnder (Şevval Sam), una dona de l'alta societat, coneguda per ser l'esposa del milionari i empresari Halit (Talat Bulut). Ender gaudeix del seu estatus social, però no és feliç en el seu matrimoni i vol divorciar-se, encara que sap que no tindrà drets sobre la fortuna de Halit després del divorci.

Per això, planeja contractar una jove atractiva per seduir Halit i acusar-lo d'infidelitat, aconseguint així una gran part dels béns en el divorci. L'escollida serà Yildiz, cosa que canviarà per sempre la vida de les dues germanes.