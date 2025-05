Kiko Matamoros deixa sense paraules a Carlota Corredera pel que diu de 'De Viernes'

'Tentàcles' ha rebut una visita molt especial, directa de 'La Familia de la Tele'. Després del retorn al "piset" de Víctor Sandoval la setmana passada, aquest dijous 22 de maig ha estat el torn de Kiko Matamoros. El col·laborador ha aparegut per primera vegada a 'Tentàcles', retrobant-se per sorpresa amb Kiko Hernández i Carlota Corredera, que no sabien de la seva visita.

De forma sorprenent, els dos presentadors de 'Ni que fuéramos Tentàcles' es trobaven repasant alguns dels temes del dia anterior, com el part de la mare de Pepa Pig. No obstant això, el que no esperaven Kiko Hernández i Carlota Corredera era l'aparició al plató de Kiko Matamoros, com a nou fitxatge de 'Tentàcles'.

La seva visita tenia un propòsit clar: "Us he de donar un bombazo de la cadena de davant". Un anunci que va deixar a Carlota Corredera completament atònita, fins al punt d'haver-se d'agafar a la taula davant el troleig que el membre de 'La familia de la tele' tenia preparat per a ells.

| Canal Quickie

De seguida va revelar que s'acomiadava de 'La familia de la tele'. "Trobaré molt a faltar 'La familia de la tele'". Perdona? Això quina broma és. No té gràcia", expressava Carlota Corredera mentre ella i Kiko Hernández s'aixecaven de la cadira bocabadats.

De manera específica va assegurar que el seu retorn seria al plató de 'De Viernes'. "A què et despixelen?", bromejava la presentadora recordant el moment en què es van referir a ell com l'ex de Makoke. "Trobava a faltar la calor de l'audiència i dels companys", prosseguia argumentant amb un possible dard cap a les baixes audiències de 'La familia de la tele'.

Kiko Matamoros va afirmar que el seu suposat comiat de la família va ser voluntari i que acudirà al programa de Telecinco "sense cobrar absolutament res". "Això sí que és un vacil·le, tu sense cobrar...", expressava Kiko Hernández adonant-se de la broma que els estava gastant el seu company. "He demanat una sèrie de condicions i col·laboradors", puntualitzava Matamoros. Carlota Corredera seguia sense donar crèdit i va recordar com el tertulià va batejar 'De Viernes' com "me cago en mi p* mare".

Kiko Matamoros seguia amb la broma fins que Kiko Hernández va revelar la veritat: "Que és mentida, gilipo...!", li deien. "Que gairebé t'ho has cregut", seguien rient els dos Kikos. "Com hi aniré!", deixant clar que no és possible un retorn a Mediaset.