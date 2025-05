Mamen Mendizábal no es talla i sentència a 'La família de la tele' i a RTVE

'La família de la tele'no està gaudint d'un bon inici pel que fa a audiència ni a suport es refereix. El programa s'ha enfrontat a les queixes de diverses cares conegudes de RTVE i treballadors que es posicionen en contra d'aquest living show. És més, fins i tot s'han fet campanyes de signatures per demanar la seva retirada i altres perquè la cadena pública doni suport al programa.

És un tema del qual tothom parla, no només des de RTVE. L'última persona a fer pública la seva opinió al respecte ha estat Mamen Mendizábal, qui ja s'ha pronunciat en dues ocasions. Aquesta vegada ho va fer en una entrevista per a Transmite la SER, el podcast presentat per Juan Carlos Ortega. Tot va començar quan el presentador li va preguntar sobre l'actual situació de RTVE: "Vaig llegir unes declaracions teves en què vas criticar la incorporació del cor".

Mamen Mendizábal va ser clara a l'exposar la seva opinió davant els recents canvis en la televisió pública. "Crec que la televisió pública ha tingut molts encerts durant aquesta última temporada, però introduir una televisió sense els paràmetres de qualitat i amb el manoseig que ens han donat els programes de cor, no crec que sigui territori de la pública".

| TVE

La periodista considera que programes com 'La família de la tele' són acceptables dins d'una cadena privada, però sosté que la pública ha d'aspirar a oferir continguts de més qualitat: "Està molt bé en apostes privades, però de la pública sempre espero una mica més. És com de la família".

A més, sosté que, tractant-se d'una televisió pública finançada amb els impostos de tots, els ciutadans tenen dret a exigir un mínim de qualitat en els seus continguts. "Sent una televisió pública que es paga amb els nostres impostos tenim el dret com a ciutadans de tenir uns mínims de qualitat".

Tot això s'uneix a les seves primeres declaracions en què ja plantejava "si el més plural i independent i que tingui a veure amb el servei públic és recuperar tot el que té a veure amb l'univers de 'Sálvame' per a les tardes de La 1".