Varapalo per a Mediaset, condemnada a pagar 45 milions d'euros per 'Pasapalabra'

El llarg enfrontament legal entre Mediaset i ITV Studios per 'Pasapalabra' ha desembocat en una resolució judicial contundent. El grup audiovisual haurà d'indemnitzar la productora amb més de 44 milions d'euros per haver emès el programa sense comptar amb els drets després de la finalització del seu contracte.

Així ho ha establert el Jutjat del Mercantil número 6 de Madrid, que quantifica en 44,3 milions d'euros els beneficis que Mediaset hauria obtingut indegudament durant l'emissió del concurs entre 2010 i 2019, anys en què l'espai va ser una peça clau en la programació de Telecinco. A aquesta quantitat se sumen 119.216 euros generats per productes promocionals vinculats al format i 550.425 euros addicionals en concepte d'interessos per demora, segons ha informat l'agència EFE.

L'eix del conflicte ha estat l'ús de 'El Rosco', la icònica prova final del concurs, que ITV considera inseparable del format original. Encara que Mediaset va defensar haver introduït elements de creació pròpia a 'Pasapalabra', els tribunals han estat taxatius. I és que tant l'Audiència Provincial com el Tribunal Suprem van concloure que la cadena va continuar utilitzant el format sense el suport legal necessari.

| Mediaset

Aquesta nova resolució judicial s'alinea amb la sentència ferma del Suprem el 2019, que va obligar Mediaset a retirar 'Pasapalabra' de la seva graella i a compensar econòmicament ITV. Per determinar l'import de la indemnització, el jutjat ha tingut en compte la facturació directa del programa en concepte de publicitat. D'aquesta manera, ha inclòs tant els anuncis tradicionals com els integrats en el contingut.

El tribunal ha rebutjat, però, altres demandes econòmiques presentades per ITV durant el procés de liquidació. No obstant això, no s'han detallat els motius ni el contingut d'aquestes pretensions desestimades. Cal destacar, a més, que Mediaset encara té la possibilitat de recórrer aquesta decisió judicial.

Mentrestant, 'Pasapalabra' continua triomfant a Antena 3 amb Roberto Leal com a presentador. Uns mesos després del seu final a Telecinco, Atresmedia es va fer amb els drets del concurs. Aquest mateix dijous, 'Pasapalabra' va liderar amb màxim de temporada amb un gran 22% juntament amb 1.789.000 espectadors a Antena 3, acabant per sobre del 28%.