'La Família de la Tele' recorre a Kiko Hernández en plena crisi d'audiències

'La Familia de la Tele' ha viscut la seva major crisi en directe a conseqüència de les seves males audiències. Els col·laboradors han fet balanç en directe dels primers dies del format, en el qual s'han sentit tots malament. De fet, Belén Esteban ha confirmat que vol abandonar 'La Familia de la Tele'.

El que ningú esperava era l'aparició en directe de Kiko Hernández: "Què us passa? Fa mitja hora que us veig, jo que us conec des de fa 14 anys i no us reconec. Ens importava al piset l'audiència, ens importava el descojonar-nos i anar-nos-en a casa... L'important eren les bromes. Rieu-vos, els temes no importen"

"Belén, tu te n'anaves sense esperar-me a mi?", deia Kiko Hernández, que ha entrat a través d'una videotrucada. "Ho sento, però tinc la idea al cap tot el temps", responia a 'La Familia de la Tele'.

| RTVE

D'aquesta manera, el col·laborador ha donat suport a la seva amiga: "Jo no ho dic pels caps, ni per ningú, ho dic per tu, per tota la gent que t'estima. Estàs molt encorsetada, quan vulguis parlar parla, t'enfadis. Si algú t'amaga la maionesa li dónes una hòstia, perquè has estat tu així tota la vida. Semblés un bolet..."

"I aquest és el problema que tinc, no vull ser la Belén d'abans", responia la col·laboradora. "Tant que deies el piset, el piset, que ens moríem de riure. Gaudeix-lo, perquè si tu no gaudeixes, el públic no gaudirà amb tu. I a tots els barris hi ha un incendi", afegia Kiko Hernández a 'La Familia de la Tele'.

D'aquesta manera, Kiko Hernández s'ha dirigit també a Kiko Matamoros: "Et falta energia, on és l'eix del mal?". "Que no, jo trec de mi tot el pitjor que puc, però un casino no l'atrapa un sol", responia el col·laborador. "Quan estiguis malament, truca a Pas Padilla", deia amb humor Kiko Hernández.

| RTVE

"Us falta complicitat, broma, riure-vos de vosaltres mateixos com ha passat sempre i a partir d'aquí us podreu riure de qualsevol. Com hem fet aquí sempre. No són els temes, sinó com us preneu vosaltres els temes", sentenciava Kiko Hernández.

D'aquesta manera, Kiko Hernández parlava a 'La Familia de la Tele' també amb María Patiño: "Et trobo molt a faltar, però ja no parlo de veure't, físicament, sinó que trobo a faltar la María Patiño de 'Ni que fuéramos', de 'Sálvame'..."

"La meva sensació és que vull seguir, però no sé com fer-ho per integrar-los. Em criticava a mi mateixa, però em veia massa forta, fins que ahir vaig trencar. Tindré molts defectes, però si tinc una virtut és que estic disposada a escoltar i millorar, perquè tinc ganes de seguir, perquè ens ho mereixem tots els que estem aquí", explicava la presentadora en directe.