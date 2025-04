Kiko Hernández clama alt contra Telecinco després de l'últim menyspreu a 'De Viernes'

El canvi a Mediaset, que fa temps que està en marxa, va resultar en el vetode figures televisives com la família Mohedano-Carrasco i els antics rostres de 'Sálvame', el programa del qual es va cancel·lar sense avís previ. Un dels afectats per aquest veto, tant verbalment com visualment, és Kiko Hernández.

I una vegada més, Telecinco ho ha demostrat. Divendres passat, el programa de 'De Viernes' rebia com a convidats a Carmen Borrego i al seu fill Jose María Almoguera. En un vídeo que resumia al llarg dels anys la història tan complicada entre mare i fill, apareixia un fragment de 'Sálvame'. En ell, Carmen Borrego apareixia amb Jorge Javier Vázquez i darrere d'ell una pantalla en la qual s'intuïa el rostre de Kiko Hernández. S'intuïa, com diem, perquè la pròpia cadena va optar per pixelar la cara de l'excol·laborador.

Kiko Hernández va comentar en el programa d'aquest dilluns a 'Tentáculos' aquesta particular forma de veto cap a qui un dia va ser part de la casa. Va ser en el moment en què el tertulià anava a donar una exclusiva quan va fer broma sobre el que va passar. "Feu-me bons plans que sortirem en tots els programes. Ah no, que després no ens nomenen. Ah no, que després em pixelen".

| Mediaset

"És clar, com que porto tanta cura facial, de cremes i tal, sembla que tinc menys de 18 anys. Entenc que a la cadena de davant em pixelin perquè diuen 'per què arriscar-nos per si és menor d'edat?", va continuar ironitzant Kiko Hernández.

Carlota Corredera no va voler deixar escapar l'oportunitat per preguntar-li què se sentia: "Què se sent quan després d'estar treballant més de 20 anys a Mediaset, et pixelen?". "Et dic la veritat? Per una banda, em va alegrar, per l'altra em vaig descollonar i per l'altra vaig dir, 'les cares es cremen a televisió de tant sortir. Per tant, és bo que de moment em vagin pixelant per si alguna vegada torno, al programa de Terelu, per exemple, sigui una cara fresca, com nova", va contestar a manera de burla.