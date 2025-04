Preocupació per Kiko Matamoros després de confirmar-se el seu ingrés a l'hospital

L'univers de 'Sálvame' s'ha vist sacsejat per la notícia de l'ingrés hospitalari de Kiko Matamoros. El col·laborador es troba en plena recuperació després de sotmetre's a una operació en un hospital. Una informació que ha estat confirmada per la seva esposa, la influencer Marta López Álamo, a través de les seves xarxes socials.

El moment escollit per a la intervenció ha generat especial atenció perquè es produeix només unes setmanes abans de l'estrena de 'La familia de la tele'. Es tracta del nou programa de RTVE que suposarà el retorn de l'esperit 'Sálvame' després de 'Ni que fuéramos'. Kiko Matamoros és una de les figures centrals del projecte, per la qual cosa el seu estat de salut ha despertat gran preocupació.

L'incertesa va començar el passat 8 d'abril, durant la presentació de 'La Familia de la Tele' a Madrid. Encara que Kiko Matamoros va assistir a l'esdeveniment per a les entrevistes, la seva posterior absència durant l'acte va despertar sospites. Poc després es va confirmar que el tertulià havia estat ingressat per ser operat.

"Kiko està bé i ha sortit tot bé. A l'espera de recuperació que segur que surt súper", va escriure Marta López Álamo des de l'hospital, acompanyant el missatge amb una imatge de les seves mans entrellaçades amb les de Kiko Matamoros. També va aclarir que l'operació no va ser de caràcter urgent, sinó que estava programada amb antelació.

| @kikomatamoros

Ja al desembre, el mateix Kiko Matamoros havia avançat públicament que hauria de passar pel quiròfan a causa d'un problema a l'esòfag. Tanmateix, per ara no s'ha especificat si aquesta intervenció correspon a aquella dolència.

Lluny de dramatitzar, el col·laborador ha optat per tranquil·litzar els seus seguidors amb el seu característic sentit de l'humor. El matí del dijous 10 d'abril, des del llit de l'hospital, va publicar una fotografia juntament amb un missatge que ha estat interpretat com un senyal d'ànim: "Bon dia, cors. Estic igual que el meu Madrid. Dimecres remuntarem tots dos".

Amb l'estrena de 'La Familia de la Tele' prevista per al 22 d'abril a La 1, creix l'expectació per saber si Kiko Matamoros podrà estar present des de l'inici. Encara que no hi ha confirmació oficial, les seves recents paraules transmeten confiança que podrà incorporar-se a temps.