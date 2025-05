'La Família de la Tele' no toca fons i cau a nou mínim en audiències a La 1

'La Família de la Tele' continua sense enganxar els espectadors una setmana després de la seva reestructuració de continguts en els dos blocs. Aquest dijous 22 de maig, l'espai presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua ha tornat a caure a mínim d'audiències en el seu primer tram. Uns resultats insostenibles per a la tarda de La 1 que confirmen el seu negre futur.

Recordem que, aquest dimecres 21 de maig, el primer bloc de 'La Família de la Tele' va ser sisena opció baixant quatre dècimes fins a un 6,7% i 563.000 espectadors. Per la seva banda, el segon bloc de 'La Família de la Tele' va baixar tres dècimes de share fins a un 5,9% i 423.000 seguidors de mitjana, sent cinquena opció de la seva franja. En ambdues ocasions, el lideratge en coincidència va ser per a Antena 3 amb la imbatible 'Sueños de Libertad' i després el tram final de 'Y ahora Sonsoles' i l'inici de 'Pasapalabra'.

D'aquesta manera, aquest dijous 22 de maig, el primer bloc de 'La Família de la Tele', de 15:55h a 17:17h, ha caigut quatre dècimes fins a marcar nou mínim amb un 6,3% i 531.000 espectadors. D'aquesta manera, l'espai és cinquena opció de la seva franja. El lideratge en coincidència és per a Antena 3 (13,6%) i també estan per sobre Cuatro (8,2%) i Telecinco (8%) juntament amb les cadenes autonòmiques.

| RTVE

En canvi, el segon bloc de 'La Família de la Tele', de 19:12h a 20:37h, ha pujat quatre dècimes fins a un 6,3% i 448.000 seguidors. No obstant això, és també cinquena opció de la seva franja, com de forma habitual. En aquest tram, el lideratge també és per a Antena 3 amb un gran 16,9%, seguit de Telecinco (9,5%) i laSexta (6,6%), juntament també amb les cadenes autonòmiques.

Cal destacar que, un dia més, el nou horari de les sèries de La 1 ha ajudat a que pugin en audiències. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' ha pujat i recuperat el lideratge de la seva franja amb un estupend 11,1% i 785.000 fidels. Just després, 'La Promesa' ha estat líder absoluta de la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 15,6% i 1.040.000.