Kiko Matamoros s'allunya de 'La Família de la Tele' i debuta ara a 'Tentáculos'

'Tentàcles' té una nova incorporació, directa de 'La Familia de la Tele'. Després del retorn al "piset" de Víctor Sandoval la setmana passada, aquest dijous 22 de maig ha estat el torn de Kiko Matamoros. El col·laborador ha debutat a 'Tentàcles', retrobant-se per sorpresa amb Kiko Hernández i Carlota Corredera, que no sabien del seu fitxatge.

De manera sorprenent, els dos presentadors de 'Ni que fuéramos Tentàcles' es trobaven repassant alguns dels temes del dia anterior, com el part de la mare de Pepa Pig. No obstant això, el que no esperaven Kiko Hernández i Carlota Corredera era l'aparició al plató de Kiko Matamoros, com a nou fitxatge de 'Tentàcles'.

Cal destacar que la incorporació de Kiko Matamoros a 'Tentàcles' no suposa la seva sortida de 'La Familia de la Tele'. El col·laborador compaginarà les seves col·laboracions en ambdós formats, saltant de La 1 a Ten i Canal Quickie. No obstant això, sorprèn tenint en compte que era un dels tertulians fixos de 'La Familia de la Tele', ja que no s'havia absentat des de l'estrena.

| Canal Quickie

De fet, Kiko Matamoros ha bromejat pel seu fitxatge per Telecinco després del final de 'Sálvame'. El col·laborador revelava que demà s'asseuria al plató de 'De Viernes' com el seu retorn oficial a la cadena de Mediaset, davant les seves condicions. Inicialment, Carlota Corredera s'ho ha cregut, però ràpidament Kiko Matamoros revelava que es tractava únicament d'una broma i que seguirà lligat a La Osa Producciones Audiovisuales.

En audiències, aquest dimecres, l'edició de prime time de 'Tentàcles' va ser la tercera emissió més vista de Ten amb un 1,1% i 106.000 seguidors.L'espai de Carlota Corredera va congregar 375.000 espectadors únics al llarg de la seva més d'una hora d'emissió. En canvi, prèviament, 'Ni que fuéramos Tentàcles', de 17:15h a 19h, va baixar a un 0,7% de quota i tan sols 51.000 fidels.