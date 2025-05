Comunicat d'Alain Hernández ('Sueños de Libertad') després de la seva última sèrie a Antena 3

Després de la seva sortida de 'Sueños de Libertad',Alain Hernández diu adeu al seu projecte posterior, també de la mà d'Antena 3. Després de la mort de Jesús de la Reina, el seu personatge a la sèrie diària, l'actor es va ficar de ple en un nou projecte. Es tracta de 'Las hijas de la criada', la nova sèrie d'Antena 3 basada en el llibre de Sonsoles Ónega, que ara també ha finalitzat el seu rodatge.

Recordem que 'Las hijas de la criada', un drama ambientat a principis del segle XX, ofereix un retrat de l'època a través de la saga familiar dels Valdés. Se situa en un pazo gallec i en una Cuba de passat colonial, i aborda temes com els amors prohibits, traïcions, la lluita de classes, enveges, secrets... La nova sèrie, que també estarà disponible a atresplayer, s'ha rodat en localitzacions de Galícia, Madrid i Canàries.

D'aquesta manera, Alain Hernandez forma part del repartiment de 'Las hijas de la criada' juntament amb Verónica Sánchez i Carlota Baró, que interpreten a Inés i Renata. Completen el repartiment Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Alba Loureiro i Alejandro Vergara, entre d'altres.

| Atresmedia

No obstant això, el treball de Alain Hernández a 'Las hijas de la criada' ja ha acabat, per la qual cosa s'ha acomiadat a les seves xarxes socials: "Doncs com se sol dir... "un altre pollastre pelat". Feliç i orgullós d'haver format part d'aquesta història tan bonica i dura alhora. I us encantarà. Ho sé i ho presencio".

A més, l'actor ha donat les gràcies a tot l'equip: "Gràcies a Atresmedia, Antena 3 i a Buendía Estudios per confiar en mi una altra vegada. Gràcies a Sonsoles Ónega per aquesta gran novel·la i a la qual esperem estar a l'altura com a sèrie. Gràcies a les meves companyes i companys de repartiment i d'equip tècnic per tanta generositat, tant talent i tantes rialles". Alain Hernández també ha agraït a la seva agència de representació i, en especial, a la seva família: "Per suportar i entendre les absències amb amor".

"Claqueta final. Fins sempre, Gustavo. Petons!", conclou la publicació d'Alain Hernández. Cal destacar que, malgrat el final del rodatge, encara es desconeix l'estrena de 'Las hijas de la criada', encara que serà el pròxim curs televisiu.