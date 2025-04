El jurat de 'Masterchef' destapa les trampes dels concursants i canvia el rumb

La 1 va començar la seva setmana amb l'estrena de la nova temporada del seu talent de cuina més exitós, 'Masterchef 12+1'. En aquesta nova edició, el programa ofereix una batalla gastronòmica entre diverses generacions.

Després d'un llarg càsting per tota Espanya, 16 aspirants van ser els escollits per enfrontar-se a aquesta nova aventura. Amb un reconegut jurat que continua estant format per Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz.

Els nous i, en poc, coneguts aspirants es van enfrontar a la seva primera prova per equips en un lloc preciós com és Santillana del Mar (Cantàbria). Però no tot anava a ser tan bonic i ja ho va anar avisant Jordi Cruz: "No teniu ni idea d'on us heu ficat".

Amb els equips fets a lliure elecció, van descobrir que els capitans de cada bàndol havien d'elaborar en cinc minuts un menú lliure i agafar tots els aliments del supermercat. Com és costum en aquest programa, "el que no hagi sortit del súper, allà es queda", va començar avisant el jurat.

| RTVE

Ariana, la líder de l'equip blau, es va estressar i no va saber gestionar el moment de tensió. En comptes d'anar donant als seus companys els aliments, els va anar deixant a terra. Un error que li va passar factura a la prova, ja que es va deixar la cistella de les gambes al supermercat. En adonar-se d'això, els concursants van agafar el producte després i van reconèixer que els havia caigut.

Però van intentar seguir la seva elaboració i van pelar les gambes com si no hagués passat res, fins que Samantha Vallejo-Nágera es va adonar i els va cridar l'atenció: "Heu entrat al supermercat a agafar coses que no havíeu agafat al principi".

La capitana va intentar excusar-se, però això no va servir al jurat, que li va parar els peus: "No, les gambes estaven a terra" i va ordenar als aspirants tornar l'ingredient. "Si us plau, no feu trampes, que estem vigilant. Aquí ens assabentem de tot", va advertir Samantha, cosa que va obligar l'equip blau a modificar el seu menú i ajustar-lo als ingredients disponibles.

Anit, l'estrena de 'Masterchef 12+1' va ser líder de la seva franja d'emissió, amb una quota del 14,4 % i 2.985.000 espectadors únics. A més, va millorar les dades de l'estrena de la temporada anterior.