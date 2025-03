La 1 comunica la notícia més important sobre el retorn de 'MasterChef' amb anònims.

La 1 anuncia la millor de les notícies per als seguidors de 'MasterChef'. Com és habitual, el talent show culinari tornarà a ser una de les principals apostes de la cadena durant els mesos de primavera. És per això que La 1 ja ha arrencat la seva promoció en pantalla, anunciant el seu retorn per molt aviat.

"Torna la competició, torna amb més força. 'MasterChef', molt aviat a La 1", es limita a dir la promo amb el logo del talent show que ha llançat RTVE.

D'aquesta manera, 'MasterChef' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora de Àngela, que a la final va dedicar els seus plats a la seva família i, en concret, les postres a la seva nòvia. "Estic feliç i ploro d'emoció, no puc explicar amb paraules el que ha estat estar aquí. He complert el meu major objectiu a la vida", va dir després de conèixer la seva victòria.

| RTVE

Per tant, molt aviat, a La 1, un nou grup de concursants anònims lluitaran per fer-se amb el premi de 'MasterChef': veure publicat el seu propi llibre de receptes i 100.000 euros en metàl·lic. D'aquesta manera, els participants s'enfrontaran a les tres habituals proves davant l'atenta mirada de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera.

A més, els tres primers classificats gaudiran de la formació que atorga el Basque Culinary Center, de Sant Sebastià. El guanyador de 'MasterChef' rebrà un Màster en Cuina: Tècnica, Producte i Creativitat. Per la seva banda, el segon classificat de 'MasterChef' s'emportarà un Màster en Pastisseria de Restaurant i Cuina Dolça; i el tercer, un Curs d'Especialització, de vuit setmanes de durada.

Recordem que l'última edició de 'MasterChef' va ser la menys vista, baixant per primera vegada del milió d'espectadors, amb 925.000 i un 13% de share de mitjana. Tanmateix, la seva final va pujar a un 15,1% de quota i 1.033.000 seguidors a mitjan mes de juny.

Cal destacar que 'MasterChef' és l'única oferta confirmada de La 1 per a la primavera. Des de fa setmanes, no obstant això, la cadena també promociona l'estrena de 'The Floor' amb Chenoa com a presentadora i, previsiblement, també es mantindrà 'Late Xou amb Marc Giró'. Tanmateix, es desconeix quina serà l'oferta de ficció que estrenarà La 1 en els pròxims mesos.