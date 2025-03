Jordi Cruz abandona inesperadament 'MasterChef' per salvar el seu rival a Telecinco

Aquesta mateixa nit de dimecres, 5 de març a les 23:15, Telecinco es prepara per emetre la semifinal de 'Next Level Chef'. Una entrega on es decidirà quins cuiners es queden a les portes de la final i qui lluitarà en l'últim assalt per aconseguir l'alt premi en metàl·lic, 100.000 euros.

En aquesta penúltima entrega, els concursants rebran la visita dels seus familiars i a més, exerciran com a pinxes en la segona prova: Pablo, el nuvi de RoRo; Blanca, la mare de Jurgi; Jore, la núvia de Melissa; Lucía, la mare de Jaime; Irene, la núvia de Noelia; i Bruno, el pare de Bruno.

La competició entra en la seva fase decisiva amb Rakel Cernicharo al capdavant amb tres concursants. Francis Paniego en segon lloc amb dos representants i Marcos Morán amb una aspirant. Els sis pugnaran per passar a la final i convertir-se en el guanyador de 'Next Level Chef', per a la qual cosa hauran de superar els tres exigents desafiaments de la semifinal. A més, rebran la visita de Jordi Cruz que canvia els fogons de 'MasterChef' a La 1 pels de Telecinco.

| Mediaset

Així seran les tres proves

El primer repteposarà a prova el seu domini de l'alta cuina, demostrant la seva habilitat amb esferificacions, escumes, aires i gelificacions, tècniques essencials de la gastronomia d'avantguarda. El millor serà l'encarregat de repartir les cuines per al següent repte.

En la segona prova, els concursants cuinaran per primera vegadaacompanyats dels seus familiars, que actuaran com a pinxes. Des de la primera plataforma baixaran caixes amb missatges en diferents idiomes i els participants hauran d'escollir-ne dues. Més tard, una segona plataforma els proporcionarà ingredients amb els quals preparar la cuina fusió. Com a novetat, una tercera plataforma baixarà amb sis ingredients sorpresa, dissenyats per potenciar cada fusió. Els concursants hauran d'identificar l'adequat i seleccionar-lo abans que desaparegui.

En la prova d'eliminació, els concursants en risc hauran de replicar la 'Amanida innecessària'. Un plat creat per Jordi Cruz (cinc estrelles Michelin), que supervisarà la prova. Després d'ella, un concursant serà eliminat i els cinc restants es convertiran automàticament en finalistes de 'Next Level Chef'.