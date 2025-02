Treballadors de RTVE sol·liciten una investigació després d'una intoxicació a 'MasterChef'

'MasterChef' torna a estar al centre de la polèmica després d'un nou episodi d'intoxicació alimentària. Segons va informar CCOO de RTVE el passat 4 de febrer, més de 20 treballadors de la televisió pública i de Shine Iberia van resultar afectats durant la gravació d'un dels capítols de la seva nova edició.

Segons ha publicat El Mundo, la intoxicació es va produir el dijous 30 de gener, quan els afectats van consumir aliments del càtering ofert a les instal·lacions de Shine Iberia. Aquest servei, al qual tenen accés empleats i concursants, compta amb productes frescos i cuinats que han de complir amb les revisions establertes per Seguretat Alimentària. No obstant això, segons la Subdirecció de Prevenció de RTVE, "efectivament sembla ser que hi va haver una intoxicació alimentària en el programa de 'MasterChef'" i s'especifica que "és possible que algun aliment estigués en mal estat".

Davant aquesta situació, CCOO ha exigit una investigació per aclarir el que ha passat i que la Subdirecció de Prevenció de RTVE assumeixi les seves responsabilitats. El sindicat recorda que el Reial decret 171/2004 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que, en entorns on coincideixen diverses empreses, s'han de coordinar les activitats i obligacions de cadascuna d'elles.

| RTVE

"La subdirecció de Prevenció ha d'entendre", assenyala CCOO, "que, encara que el càtering el proveeix Shine Iberia, té responsabilitat en la gestió d'aquest incident, ja que ha afectat treballadors i treballadores de RTVE". A més, recalquen que quan els empleats de la Corporació es troben en qualsevol instal·lació, la Subdirecció de Prevenció ha de garantir que "es respectin els principis de la coordinació d'activitats empresarials per evitar riscos i controlar les condicions laborals".

D'acord amb el procediment de treball de RTVE per a la investigació d'incidents i accidents laborals, "s'elaborarà un informe d'investigació de l'accident, realitzat per almenys un tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals de la Corporació". No obstant això, CCOO denuncia que no està contemplat que sigui la productora del programa o un altre departament l'encarregat de realitzar aquesta investigació.

Per aquest motiu, han sol·licitat "al més aviat possible" que es compleixi amb el protocol intern. Volen que es proporcioni a CCOO els resultats de les anàlisis efectuades al menjador de les instal·lacions de 'MasterChef', "tal com es fa als menjadors de les instal·lacions de RTVE".

És el segon cas d'intoxicació a 'MasterChef'

| RTVE

Aquest no és el primer incident d'aquest tipus a 'MasterChef'. Fa dos anys, hi va haver-hi una altra intoxicació alimentària durant la gravació d'una prova d'exteriors a l'Oceanogràfic de València, en l'onzena temporada. En aquella ocasió, els concursants van cuinar un menú dissenyat per la xef Rakel Cernicharo per a 120 treballadors de l'aquari. La proposta gastronòmica incloïa diversos plats amb mariscs com clòtxina valenciana, suquet thai de llobarro i unes postres de pastís de formatge japonès amb algues.

Malgrat que la productora va reconèixer l'incident i va demanar disculpes, no es va identificar públicament quin dels plats va servir com a origen de la intoxicació. Aquesta, de fet, va afectar a "més de la meitat" dels comensals.