Audiències: Telecinco puja i recupera al març la segona posició contra La 1

Març culmina amb un canvi inesperat després de nou mesos amb una clara tendència. Telecinco ha aconseguit recuperar la segona posició amb l'arribada de 'Supervivientes' i la lleugera millora en el day time. Per tant, La 1, que gairebé baixa unes dècimes, es conforma com a tercera opció davant l'inqüestionable lideratge d'Antena 3.

D'aquesta manera, Antena 3 lidera en audiències amb un 12,5%, sent l'única que baixa, tres dècimes respecte al resultat de març, però només una comparant amb març de 2025. Per la seva banda, Telecinco puja a segona recuperant per sorpresa el doble dígit amb un 10,7%, pujant 1,1 punts respecte a febrer, però només una dècima comparant amb l'any passat. Finalment, La 1 baixa a tercera amb un 10,3%, baixant dues dècimes una respecte febrer, encara que puja 1,1 respecte a març de l'any passat.

Quant a laSexta, marca un bon 6,7% de share, pujant en una dècima les seves audiències del mes passat. No obstant això, Cuatro amb un 5,9% de quota de pantalla retrocedeix una dècima respecte a febrer.

A nivell grupal, Atresmedia lidera amb un 26%, perdent sis dècimes: Nova (2%), Atreseries (1,9%), Neox (1,7%) i Mega (1,2%). Mediaset (25,7%) és segona pujant set dècimes, amb FDF (2,5%) i Energy (2,3%) liderant el rànquing de temàtics i més avall es troben Be Mad (1,9%), Divinity (1,4%) i Boing (0,9%). Finalment, TVE baixa una fins a un 15,3%: La 2 (2,7%), Canal 24 Horas (1,1%), Clan (0,8%) i Teledeporte (0,4%).

D'aquesta manera, el més vist del mes de març és 'El Hormiguero' (1.939.000 i 14,4%), sent líder absolut i el programa més vist de la televisió, per cinquè mes consecutiu.

*En elaboració