Valentina, guanyadora de 'MasterChef Junior': així va ser el seu menú que va impressionar el jurat

Valentina, una jove promesa de la cuina de només 9 anys, s'ha coronat com a guanyadora de l'onzena edició de 'MasterChef Junior'. Ha enlluernat el jurat i el xef convidat Dabiz Muñoz amb un menú carregat d'emoció, tècnica i creativitat. Des del primer programa, la catalana va destacar per la seva sensibilitat i maduresa, qualitats que van brillar a la gran final.

"Això és un somni fet realitat. Gràcies a 'MasterChef Junior' per permetre'm viure aquesta experiència màgica", va expressar Valentina, visiblement emocionada després d'escoltar el seu nom com a vencedora. La seva proposta culinària va ser elogiada per la seva profunditat de sabors i el seu caràcter únic. "El teu menú té personalitat i una profunditat de sabors que emociona", va assenyalar Dabiz Muñoz.

El menú final de Valentina va ser una autèntica declaració d'amor a la seva família, la seva terra natal, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), i la seva passió pel teatre. Per a l'entrant, va presentar un cor de carxofa a la brasa confitada acompanyat de tàrtar de llagostins amb shichimi togarashi, pols de romesco, perles de llimona i escuma de bacó. Pepe Rodríguez va qualificar el plat com "arriscat i espectacular", mentre Samantha Vallejo-Nágera va afirmar que "no sembla el plat d'una nena", ressaltant la seva sofisticació.

| RTVE

El plat principal va ser una llobarro a baixa temperatura amb escabetx texturitzat, emulsió de coriandre i truita de camarons, va ser una autèntica obra mestra que va impressionar el jurat. "És un plat per recordar, ple de sensacions i respecte al producte", va comentar Jordi Cruz. La representació del teatre al plat, amb la truita simbolitzant el teló i el llobarro com l'obra, va deixar impressionats els jutges de 'MasterChef Junior 11'.

Per tancar, Valentina va sorprendre amb una namelaka de te matcha amb galeta de llima i cinc espècies xineses, acompanyada de cotó de sucre i mores. Aquestes postres, que evocaven els paisatges de Puigcerdà, on la seva família passa els estius, van ser el colofó perfecte per a una final inoblidable.

D'aquesta manera, Valentina rep després d'alçar-se com a guanyadora de 'MasterChef Junior 11'12.000 euros per a la seva formació, un curs al Basque Culinary Center i una beca formativa BBVA.