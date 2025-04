Dulceida carrega contra David Broncano a 'La Revuelta' i revela el seu conflicte

Per primera vegada, la influencer Dulceida va visitar el programa de 'La Revuelta'. Aída Domènech, pseudònim que s'amaga sota el seu nom artístic, és una de les primeres influencers de moda més reconegudes del nostre país.

I, amb motiu del seu pròxim projecte, va visitar l'espai de La 1 per promocionar el seu documental, 'Dulceida al desnudo 2+1', que s'estrena el 4 d'abril. En aquesta segona temporada de quatre episodis, la influencer comparteix la seva reconciliació amb Alba Paul, el seu camí cap a la maternitat i el desafiament d'equilibrar la seva vida personal i professional.

Com vam esmentar, la creadora de contingut va ser una de les pioneres a la xarxa, i així ho va destacar David Broncano en la seva presentació: "Anys perquè vingui. Han vingut totes les del seu sector menys ella. És la primera influencer que va sorgir a Espanya, l'original". "Vinc abans si ho arribo a saber!", va expressar Dulceida només entrar al plató.

| RTVE

L'entrevista va estar plena de bons moments, regals, però també hi va haver temps per a retrets. La creadora de contingut no va voler deixar passar l'oportunitat i recordar-li a David Broncano un comentari que va ferir molt el cor de la convidada.

"Va ser una ximpleria, però en aquell moment em va sentar fatal", va començar recordant la bloguera sobre una situació que no li va agradar, que va ocórrer en la primera etapa de 'La Revuelta' a Movistar+. "Acabaves de començar i jo no havia vist el programa, me'l van enviar. Vas dir 'això és com si ara Dulceida es mor, que no li importa a ningú'", va revelar posant en un compromís al presentador.

"Llavors jo vaig dir, 'ara creu'", va confessar la catalana que va reconèixer en un programa que David Broncano li queia malament. "És veritat que està lleig aquest comentari", va considerar el conductor.

"Vindria al fil d'un acudit... no així en cru", va intentar justificar-se. Però al final, tots dos van fer les paus signant el regal de Dulceida amb un bonic missatge: "Ho sento, vols ser la meva nova amiga?". "Sí vull", va respondre Dulceida.