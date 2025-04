El descobriment de Manuel Regueiro que cau com un gerro d'aigua freda a 'La Promesa'

Alonso, personatge de Manuel Regueiro, descobreix Leocadia a l'habitació de la marquesa. Aquest dimecres 2 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock, María Castro i Marga Martínez.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la notícia sobre el doctor Gamarra va deixar glaçada la família. Però, sobretot, a Curro, que intuïa que hi havia alguna cosa més darrere. Ana va començar a donar suport a María Fernández en assabentar-se de la seva situació i Santos va descobrir l'afinitat entre la seva mare i la donzella.

Catalina no va cedir en la seva posició amb Adriano, però Martina no es va rendir i va insistir a la seva cosina que donés al noi l'oportunitat d'explicar-se. Generosa no havia estat mai Petra, que va seguir ferma en la seva intenció d'acomiadar María Fernández. Ròmul, amb l'ajuda de Ricardo, va trucar a totes les portes per intentar revertir la situació de la donzella.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Alonso, personatge de Manuel Regueiro, descobreix Leocadia a l'habitació de la marquesa, però se les enginya per instal·lar-se allà. El marquès segueix preocupat sense saber on és el seu fill i aquest s'acomiada dels ancians i emprèn el viatge. Com Martina està tan ocupada amb les gestions de la finca, Jacobo s'avorreix i Leocadia proposa fer un pícnic, que organitza Curro.

Els majordoms adverteixen María Fernández de la seva delicada situació i aquesta dona per fet que la faran fora de 'La Promesa'. Teresa intenta que Petra canviï d'opinió, sense èxit. Lope enganya Antoñito i li diu que està a la casa del rector, mentre Vera acorda ajudar a cuidar-lo.

A més, Pía està molesta amb María Fernández per anar dient per allà que Ana és una bona persona i Ana segueix acostant-se al majordom. Catalina està molt tranquil·la perquè no ha tornat a tenir notícies d'Adriano. No obstant això, es porta una gran sorpresa.