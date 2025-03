Un guanyador de 'MasterChef' revela l'alt preu que va haver de pagar després de la seva victòria

Arnau París, cuiner que es va alçar amb la victòria en la novena edició de 'MasterChef', el 2021, ha construït una carrera que va molt més enllà del programa de televisió. El seu pas pel talent culinari de RTVE li va atorgar no només el premi de 100.000 euros, sinó també la possibilitat de publicar el seu propi llibre de receptes i formar-se al Basque Culinary Center amb un màster en Cuina, Tècnica i Producte.

Abans de convertir-se en un rostre conegut en el món gastronòmic, Arnau París treballava com a venedor d'aixetes. No obstant això, després de la seva victòria, va decidir fer un gir a la seva vida i dedicar-se de ple a la seva veritable passió: la cuina. Un dels seus projectes més destacats ha estat la seva participació a TV3, cadena autonòmica catalana, on és un dels presentadors de 'Cuines'. A més, el passat 5 de març va llançar el seu llibre 'A foc lent', en el qual relata la seva experiència dins de 'MasterChef'.

Durant la promoció del seu llibre, Arnau París va visitar el podcast 'La pròrroga', on va fer un repàs de la seva trajectòria i va revelar detalls sobre el destí del premi en metàl·lic que va obtenir en el concurs. "Vaig haver de pagar 25.000 euros en la declaració de la renda pel premi i la formació", va explicar el xef.

| RTVE

A més, va revelar que, abans d'aquest pagament, ja se li havia retingut una quantitat considerable, mencionant l'impacte de la fiscalitat catalana. "Un tram de la renda és autonòmic i Catalunya aplica més pressió fiscal sobre les persones físiques...", va explicar.

Actualment, Arnau París reparteix el seu temps entre diferents projectes professionals. Encara que molts podrien pensar que obriria el seu propi restaurant, ha descartat aquesta idea: "Obrir un restaurant implica estar. Jo això no m'ho puc plantejar perquè no podria delegar, tinc una agenda molt variable".

"A 'MasterChef' has de cuinar, però també has d'entretenir, i per tant has de saber jugar amb aquest equilibri. A mi em va sortir molt bé, però m'ha costat entendre-ho. Els primers programes estava desubicat, però després ho entens, sempre fent un paper que a tu t'agrada, i et sents còmode", va explicar també en una entrevista recent.