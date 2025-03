'El Hormiguero' revela dues imitacions de la pròxima edició de 'Tu cara me suena'

'El Hormiguero' va tancar la setmana amb moltes rialles en rebre Goyo Jiménez, qui va sorprendre apareixent sense barba després de 17 anys sense treure-se-la. El motiu no és més que la seva participació a 'Tu cara me suena' on li exigeixen treure-la per imitar els cantants. "És que ara la teva cara no em sona", bromejava Pablo Motos en veure'l afaitat.

"Jo et juro que em vaig marejar. Em va entrar un atac d'ansietat", relata el còmic quan li van afaitar la barba en caracterització. A més, en entrar a l'hotel no es reconeixia i es va espantar en veure's per primera vegada al mirall. Però tot ha estat per un gran motiu i és que: "Havia de fer 'Tu cara me suena', i era Conchita Wurst i poquet més amb barba", ha bromejat.

Pablo Motos s'ha interessat per com s'ho ha pres la seva família: "Em miren amb cert fàstic. Al programa amb Alsina he tingut conya, començant per Alsina", reconeixia l'humorista. "Em van trucar d'un altre programa de La 1 i vaig dir que no", en referència còmica a 'La Revuelta'.

| Atresmedia

Quant a com està vivint el programa amb els seus companys, Goyo Jiménez apunta que l'espectador s'ho passarà molt bé amb les diferents imitacions. I pel que fa al rànquing de posicions, el presentador de les formigues li va preguntar si pensava que quedaria primer, però l'humorista va deixar clar que no anava a competir: "Tinc un concepte de mi mateix molt bo, però vaig a col·leccionar més quatres", reconeixia.

El programa no ha dubtat a deixar un aperitiu sobre el que ve en aquesta pròxima temporada i quin millor moment que emetre dues de les actuacions del present en directe. Se'l va veure imitant dos artistes molt dispars: Robbie Williams i El Príncipe Gitano. Goyo Jiménez va interpretar "Rock DJ" en la seva actuació a 'The Graham Norton Show' i "Obi Oba" a 'Tu cara me suena'. Abans de continuar amb altres temes, va voler aclarir que tot ho va fer "des de moltíssim respecte". Encara que es va divisar com el còmic reia per primera vegada en veure les seves imitacions.

Així, Goyo Jiménez tindrà com a rivals a Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García i Mikel Herzog Jr. Tots ells pujaran a l'escenari del talent show molt aviat, ja que tot apunta que l'estrena serà a finals de març, després d'acabar 'El Desafío'.