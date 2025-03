Susanna Grisoo s'absenta d''Espejo Público' sense donar cap explicació

Susanna Grisoo està al capdavant de 'Espejo Público' cada matí agafant el relleu dels Informatius, però avui, 21 de març, alguna cosa ha canviat. La presentadora ha conduït el programa fins que en un moment determinat ha desaparegut. Ha estat a la secció de 'Més Espejo', després d'un tall publicitari, quan no ha tornat més i Miquel Valls ha pres les regnes.

Ni tan sols ha tornat a la secció de societat i, a diferència del que molts poden pensar, l'absència de la catalana no ha estat per començar abans el seu cap de setmana, sinó que existeix una raó de pes per la qual s'ha hagut d'absentar fins dilluns.

Tot va començar amb la tertúlia política després del part meteorològic de Roberto Brasero sobre la alerta groga per la borrasca Martinho, que assota Espanya amb vents de fins a 150 km/h. Susanna Grisoo va comentar una altra "borrasca" amb Ábalos sobre l'informe de la UCO, que va revelar el seu patrimoni a Colòmbia, Perú i quatre habitatges a Espanya.

| Atresmedia

Va ser després de un vídeo amb les declaracions de Sánchez sobre la pròrroga dels pressupostos quan Susanna Grisoo marxava. La presentadora ha hagut d'absentar-se per motius personals, havia de fer una gestió i els horaris d'aquests llocs són just al matí.

El programa no ha mencionat la sortida de Susanna Grisooi Miquel Valls ha pres el rumb del programa, ja que la gestió administrativa va impedir que la periodista tornés durant la resta de l'emissió.

Així, el periodista ha ocupat el rol de presentador conduint la tertúlia política i de successos i també ha copresentat la secció de després que compta amb un to més distès. Es tracta de la part de cor i societat juntament amb la presentadora Gema López. Encara que Susanna Grisoo hagi marxat, el programa ha seguit el seu curs perfectament i a partir de dilluns segurament ja tornarà a estar al capdavant del seu programa, 'Espejo Público'.

Aquest dijous 20 de març, 'Espejo Público' va ser la tercera opció de la seva franja, per sota de laSexta i Telecinco, amb un bon 12,9% i 353.000 espectadors. El programa de Susanna Grisoo, no obstant això, va pujar a un 13,6% de quota de pantalla amb l'entrevista a Jorge Azcón.