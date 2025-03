'El Hormiguero' desvela dos actuaciones de la próxima edición de 'Tu cara me suena'

'El Hormiguero' cerró la semana con muchas risas al recibir a Goyo Jiménez, quien sorprendió apareciendo sin barba después de 17 años sin quitársela. El motivo no es más que su participación en 'Tu cara me suena' donde le exigen quitarla para imitar a los cantantes. "Es que ahora tu cara no me suena", bromeaba Pablo Motos al verle afeitado.

"Yo te juro que me mareé. Me entró un ataque de ansiedad", relata el cómico cuando le afeitaron la barba en caracterización. Además, al entrar al hotel no se reconocía y se asustó al verse por primera vez al espejo. Pero todo ha sido por un gran motivo y es que: "Tenía que hacer 'Tu cara me suena', y era Conchita Wurst y poquito más con barba", ha bromeado.

Pablo Motos se ha interesado por cómo se lo ha tomado su familia: "Me miran con cierto asco. En el programa con Alsina he tenido cachondeo, empezando por Alsina", reconocía el humorista. "Me llamaron de otro programa de La 1 y dije no", en referencia cómica a 'La Revuelta'.

| Atresmedia

En cuanto a cómo está viviendo el programa con sus compañeros, Goyo Jiménez apunta que el espectador se lo va a pasar muy bien con las diferentes imitaciones. Y en lo que respecta al ranking de posiciones, el presentador de las hormigas le preguntó si creía que quedaría en primer lugar, pero el humorista dejó claro que no tenía intención de competir.: "Tengo un concepto de mí mismo muy bueno, pero voy a coleccionar más cuatros", reconocía.

El programa no ha dudado en dejar un aperitivo sobre lo que se viene en esta próxima temporada y qué mejor momento que emitir dos de las actuaciones del presente en directo. Se le vio imitando a dos artistas muy dispares: Robbie Williams y El Principe Gitano. Goyo Jiménez interpretó "Rock DJ" en su actuación en 'The Graham Norton Show' y "Obi Oba" en 'Tu cara me suena'. Antes de continuar con otros temas, quiso aclarar que todo lo hizo "desde muchísimo respeto". Aunque se divisó cómo el cómico se reía por primera vez al ver sus imitaciones.

Así, Goyo Jiménez tendrá como rivales a Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García y Mikel Herzog Jr. Todos ellos se subirán al escenario del talent show muy pronto, ya que todo apunta a que el estreno será a finales de marzo, tras acabar 'El Desafío'.