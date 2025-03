Antonio Montero respon directament a Kiko Matamoros per les seves crítiques a 'De Viernes'

Antonio Montero ha estat molt dur amb els seus antics companys de 'Sálvame' en una entrevista. L'actual col·laborador de 'De Viernes' s'ha assegut al pòdcast 'Chico de Revista' per fer un repàs a tota la seva trajectòria. No obstant això, també ha tingut temps per parlar dels seus companys i reaccionar a una de les crítiques de Kiko Matamoros al programa de Santi Acosta a Telecinco.

"Per a mi 'Sálvame' es va degenerar bastant. Jo crec que es van equivocar completament amb el tema del conflicte d'Antonio David. Crec que va ser un punt definitiu que va marcar el camí de tot i que jo a la productora els ho vaig dir", ha confessat Antonio Montero en una entrevista al pòdcast 'Chico de revista'.

Cal destacar que Antonio Montero també ha confessat que a 'Sálvame' mai es va sentir "estimat pel format, sincerament". "Tots tenen molt ego, un ego extraordinari i molt poca generositat per aguantar el relat de l'altre" va apuntar, abans de senyalar directament a alguns dels seus antics companys del programa.

| Podcast Chico de revista

A més, també ha reaccionat al malnom que s'ha posat a 'De Viernes' des de 'Ni que fuéramos'. I és que Kiko Matamoros va ser el precursor de dir 'Me cago en mi madre' a l'espai de Telecinco, després dels continus convidats criticant les seves mares. Ángel Cristo JR va ser el principal, però després han seguit multitud que han provocat aquest malnom.

"Bé, jo a 'De Viernes' li deia 'Cría cuervos'. Al principi els primers programes anaven dedicats a fills que anaven a parlar malament dels seus progenitors", responia Antonio Montero, donant la raó a Kiko Matamoros. Per tant, en certa manera, el col·laborador de 'De Viernes' ha donat la raó a 'Ni que fuéramos' en aquest tema.

"Es va crear una tendència una mica estranya com si per anar a aquest programa haguessis d'anar a destapar draps bruts de la teva família. Crec que això és producte que la gent tracta de vendre una imatge que no és, que no és real", afegia Antonio Montero.