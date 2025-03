David Broncano confessa a 'La Revuelta' un gest de Pablo Motos amb els convidats.

Les diferències entre els programes 'El Hormiguero' i 'La Revuelta' van quedar enrere si ara es tracta de comparacions entre David Broncano i Pablo Motos. La nit d'ahir dimarts, 18 de març, va estar marcada per la diferència entre assistir a un espai o un altre. I no perquè ho tragués a la llum el jiennenc, sinó la pròpia convidada, Lia Kali.

La cantant va visitar el programa de La 1 i va reconèixer estar molt nerviosa: "No m'agraden gens les entrevistes i en cap m'he acollonit més que en la teva. No hi ha res pitjor que anar a una entrevista i no sàpigues el que et passarà. L'únic que demano és que siguis amable amb mi", confessava.

David Broncano va intentar tranquil·litzar-la reconeixent que ell sempre intenta crear un bon ambient, però Lia Kali no va pensar el mateix objectant diversos exemples de convidats que no van sortir molt contents: "He vist gent que ha sortit amb la cara de 'aquest fill de puta, no torno més'. Recordo a Bad Gyal incòmoda, a La Zowi també..."

| RTVE

Pel que fa a aquest problema, David Broncano va preguntar a Lia Kali quines entrevistes havia fet últimament i va donar la casualitat que fa un temps va visitar 'El Hormiguero'. Dada que desconeixia el conductor de 'La Revuelta' i que va provocar les rialles de tot el teatre. Va ser aquest el moment que la cantant va aprofitar per retreure-li un gest que el de La 1 no té amb els convidats, però Pablo Motos sí.

"No sé si hauria de dir això, però Pablo Motos va venir a saludar-me abans que sortís a fer l'entrevista i em va donar calma", va revelar Lia Kali. "I jo no", va etzibar el presentador abaixant el cap. "És veritat que jo vaig anar fa uns anys i Pablo va venir a saludar-me. Normalment no coincidim per horaris i després a vegades em costa amb la gent que no conec com tu. Crec que és bonic que la primera trobada sigui ara", va reconèixer Broncano.