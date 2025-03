Ningú esperava la decisió de Mónica Naranjo sobre el seu futur a 'El Hormiguero'

La setmana va començar ahir per Antena 3 amb la visita de Mónica Naranjo a 'El Hormiguero'. La cantant compleix 30 anys de carrera amb una gira per Amèrica i Espanya sota el nom 'Greatest Hits Tour'.

En l'entrevista hi va haver temps per repassar la seva impressionant trajectòria, parlar sobre Eurovisió, els seus trucs per escalfar la veu i fins i tot es va sincerar explicant algunes experiències paranormals. Però el que més va espantar els seus fans va ser la confessió que va fer a Pablo Motos sobre el seu futur.

El presentador li va preguntar per la certesa d'un rumor:"És cert que després d'aquesta gira deixaràs de fer directes?". "Un temps", ha començat explicant la cantant de "Sobreviuré".

Mónica Naranjo va deixar sorpresos els espectadors i els seus majors fans confessant que després d'aquesta gira, "es prendrà un temps". "A partir del 2026 no sé quan tornaré", va revelar la intèrpret després que Pablo Motos li preguntés sobre el seu futur als escenaris.

| Atresmedia

No obstant això, va intentar tranquil·litzar els seus fans deixant clar que aquesta pausa no comporta el punt final en la seva carrera musical. "No em retiro. Ho deixo clar. Necessito temps per poder fer altres coses", ha aclarit.

El conductor de 'El Hormiguero' ha volgut conèixer el motiu d'aquesta decisió i la cantant ha confessat que "ja van moltes (gires) seguides" les quals ella viu "molt intenses". Per això, necessita aturar-se: "Necessito temps per a mi, per pensar i per organitzar. No tinc temps per compondre".

L'artista deixarà els escenaris per un temps, però no s'allunyarà d'altres facetes de la seva vida: "Continuaré gravant, fent televisió, però del directe m'allunyaré. No sé quant temps, però força", ha acabat aclarint sobre el seu futur.

El programa d'ahir de 'El Hormiguero' de Pablo Motos va començar la setmana líder en audiències amb la visita de Mónica Naranjo. Antena 3 va aconseguir un estupend 15,5% i 2.098.000. Per la seva banda, 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 és la segona opció de la nit amb un 13,5% i 1.812.000. Puja a un 20,4% en el target 13-24 i un 20,9% en el de 25-44.