Preocupació per Victoria Federica a 'El Desafío': 'Em costa una mica respirar'

La cinquena temporada de 'El Desafío' s'acosta al seu final. En l'última gala, Gotzon Mantuliz va aconseguir posicionar-se com el primer finalista, però Victoria Federica no es va quedar enrere i va estar a punt d'arrabassar-li el preuat títol. Per a això, la neboda del rei Felip VI es va atrevir a realitzar un dels reptes més perillosos del programa: encendre's en flames.

Victoria Federica va fer història en ser la primera dona a sotmetre's a aquest arriscat desafiament, que requereix gran destresa i control mental. No obstant això, quan va arribar el moment de la veritat, va confessar sentir-se aclaparada per la complexitat de la prova: "És un repte molt complicat. Has de concentrar-te en el que fas mentre evites cremar-te".

Davant la pregunta de Roberto Leal sobre si es penedia d'haver triat aquesta prova, Victoria Federica va admetre que va tenir dubtes: "Sí, una mica. Quan m'ho van proposar, vaig pensar: 'En què m'he ficat?', però també sabia que seria una experiència única i confiava plenament en l'equip de 'El Desafío'".

| Atresmedia

Durant la prova, Victoria Federica va combinar equilibri, apnea i destresa mentre caminava per una estreta passarel·la de 15 metres i obria tres cadenats diferents, tot això mentre estava envoltada en flames. Malgrat la por i les dificultats, la jove va aconseguir completar el desafiament amb èxit i va rebre una ovació del públic.

No obstant això, l'experiència no va ser fàcil per a ella: "He inhalat molt de fum i em costa una mica respirar", va confessar emocionada després de finalitzar la prova. La influencer també va revelar que en els assajos va estar a punt d'abandonar: "Hi va haver moments en què vaig pensar que no podria fer-ho. M'agobiava molt i perdia l'equilibri, però finalment ho vaig aconseguir".

El jurat va elogiar la seva valentia i actuació, destacant la seva evolució en el concurs. Pilar Rubio va assegurar que Victoria Federica té tot per convertir-se en la guanyadora d'aquesta edició. No obstant això, Juan del Val va assenyalar un detall: "La prova m'ha semblat de 10, però vaig sentir que faltava una mica més de foc". Malgrat aquesta observació, la influencer va obtenir excel·lents puntuacions a 'El Desafío'.