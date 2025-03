Canvi històric a 'La Resistencia' de David Broncano després de l'últim anunci de RTVE

'La Revuelta' de David Broncano assoleix una fita important.El programa, que des de setembre ha revolucionat l'accés prime time, arriba aquest dijous al seu programa número 100. RTVE ha preparat una celebració molt especial, que s'emetrà en ple prime time, però que comptarà amb una sorpresa afegida.

Fins ara se sabia que aquest episodi especial s'emetria a partir de les 22:35h, just després del partit de la Nations League entre Països Baixos i Espanya. Tanmateix, el que no s'havia anunciat fins ara i ha estat revelat per Alejandra Herranz al Telediari és que aquest programa s'oferirà en directe. Per primera vegada en la seva història, 'La Revuelta' de David Broncano s'emetrà en directe.

Habitualment, el programa de l'accés prime time es grava durant la tarda, seguint el mateix esquema que 'La Resistencia' a Movistar Plus+. De fet, ni tan sols durant els vuit anys a la plataforma s'havia arribat a emetre en directe. Per tant, serà la primera vegada que l'equip de David Broncano s'enfronti a aquest repte.

Recordem que en el contracte ja es va signar la possibilitat que en alguna ocasió l'espai pogués realitzar-se en directe. Tanmateix, els detalls d'aquest especial continuen sent tot un secret. Per ara es desconeixen els convidats i els col·laboradors que participaran a 'La Revuelta' en directe.

D'aquesta manera, amb aquest especial, David Broncano continuarà enfrontant-se cara a cara a 'Supervivientes' a Telecinco. A Antena 3, s'enfrontarà al darrer tram de 'El Hormiguero' de Pablo Motos, com de forma habitual, i a la sèrie 'Àngela'. A Cuatro també a un tros de 'First Dates' i a 'Horizonte' d'Iker Jiménez, mentre que a laSexta a l'habitual 'El Intermedio' i a una pel·lícula de 'El Taquillazo'.

Des de la seva estrena el 9 de setembre, 'La Revuelta' de David Broncano' ha aconseguit congregar de mitjana a 4,7 milions d'espectadors únics cada nit. Més de 33 milions d'espanyols han gaudit d'aquestes 100 emissions. L'arribada de 'La Revuelta' a La 1 suposa una millora per a la cadena de gairebé set punts (+6,7) respecte a l'oferta anterior.