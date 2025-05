Gema López sentencia Terelu Campos pel que arriba a fer amb el seu públic

Terelu Campos va donar la sorpresa fa uns mesos que iniciava una nova etapa en la seva trajectòria professional. La televisiva feia públic el seu inesperat debut com a actriu en assumir el paper principal a 'Santa Lola', l'obra produïda per Lara Dibildos.

Va ser el passat 26 d'abril quan la de les Campos es va posar damunt de l'escenari del Teatre Zorrilla de Valladolid amb un aforament complet. Encara que aquest ha estat el seu primer pas en l'actuació, sembla que les pròximes dates confirmades no seran tan favorables. Segons han confirmat a 'Espejo Público', la seva tercera actuació prevista el 24 de maig a San Pedro del Pinatar (Múrcia), s'ajornaria per "compromisos professionals" de l'actriu.

Davant d'això, Gema López no ha dubtat a pronunciar-se a la secció de crònica social, 'Més Espejo' i donar la seva opinió. "Anem a escoltar una trucada que ens confirma que la funció, prevista per al 24 de maig, ha estat ajornada", anunciava la col·laboradora. "Té un compromís televisiu i ho passaran al juliol. Ho anunciarem de seguida", afirmava un responsable d'atenció al client del teatre.

| Atresmedia

Recordem que fa just un mes, el programa va analitzar l'èxit de Terelu Campos com a actriu desgranant quantes entrades havia venut fins a la data. A Múrcia, només va aconseguir vendre 29 entrades. Una cosa semblant passava a les altres ciutats.

"Terelu deixa un compromís laboral, hagis venut 3 entrades o 300, per un altre compromís laboral de major envergadura, imagino per a ella, que és un compromís televisiu. A mi em sembla poc seriós", ha expressat Gema López. No ha estat l'única a opinar sobre aquest acte de Terelu. Alonso Caparrósha qüestionat què hauria passat si la de les Campos hagués tingut èxit. "¿S'hauria cancel·lat si haguessin estat venudes la majoria de les entrades?". Mentre que Susanna Grisoo assenyalava: "Si jo hagués comprat una entrada per veure Santa Lola, m'hauria molestat".

"Això juga en contra d'ella. Jo el primer que penso és que si jo sóc una persona que viu a San Pedro del Pinatar, m'he comprat l'entrada i em diuen que és per un compromís televisiu, jo penso: 'Clar, allà a la tele et paguen més i a mi em deixes tirada'", insistia Gema López sense pèls a la llengua.

| Atresmedia

Per sortir de dubtes, el programa va contactar amb César Lucendo, director i autor de l'obra, perquè donés la seva opinió sobre aquest esdeveniment. "No passa res, això ho sabia jo quan vaig triar Terelu com a actriu. Ella viu de la televisió i si li surt un projecte busquem la millor solució".

Després d'escoltar les declaracions, Gema López va assenyalar que Terelu Campos treballa durant la setmana i els divendres, però no els dissabtes, dia de l'actuació. La tertuliana va interpretar que aquesta causa major es devia al fet que Terelu Campos presentarà un programa el 24 de maig a televisió.

"Terelu Campos té un compromís televisiu que jo no sóc qui per dir-ho, té un compromís televisiu que li afecta al 24 de maig. No estic dient que hagi de presentar un programa", va sentenciar el director i autor de l'obra.