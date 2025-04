El futur de Laura Fa a 'Espejo Público' després de fitxar per 'La Família de la Tele'

El retorn de Laura Fa a l'univers 'Sálvame', que la va veure brillar durant tants anys, ja és una realitat. La periodista catalana formarà part de 'La Familia de la Tele', el nou magazín que La 1 estrenarà a les tardes a partir del dimarts 22 d'abril.La notícia va ser desvelada recentment, confirmant-se també la seva sortida d''Espejo Público', espai al qual ha estat vinculada durant gairebé dos anys.

No obstant això, en els últims dies, molts s'han sorprès en veure que Laura Fa ha continuat apareixent a 'Espejo Público'. La periodista ha col·laborat tant el dilluns com el dimarts posteriors a l'anunci de la seva incorporació a TVE. L'explicació, encara que inicialment es va atribuir al fet que el nou programa encara no havia començat, ha acabat per aclarir-se.

Tal com ha avançat Poco Pasa TV, Laura Fa ha arribat a un acord amb Atresmedia i la direcció d''Espejo Público' per continuar al matinal. Per tant, aquest acord li permet compaginar 'La Familia de la Tele' amb la seva tasca al programa d'Antena 3. Laura Fa també manté les seves col·laboracions amb TV3 i segueix al capdavant del pòdcast "Las Mamarazzis", juntament amb Lorena Vázquez, que també és col·laboradora d''Espejo Público' i 'Y ahora Sonsoles'.

| Antena 3

Aquest moviment de Laura Fa l'alinea amb altres rostres coneguts de la crònica social que comparteixen presència en diferents cadenes. És el cas de José Manuel Parada i Carmen Lomana, habituals de 'Y ahora Sonsoles' o 'Espejo Público', que col·laboren a 'D Corazón', de TVE. No obstant això, a Atresmedia hi ha rostres als quals no se'ls permet compaginar, com Pilar Vidal, que no va poder participar a 'Ni que fuéramos'.

El que converteix aquesta incorporació en quelcom especialment simbòlic és que suposa el retrobament de Laura Fa amb molts dels col·laboradors amb els quals va compartir anys de televisió a 'Sálvame'. A 'La Familia de la Tele', tornarà a coincidir amb figures com María Patiño, Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés o Víctor Sandoval. També amb Kiko Matamoros, amb qui va mantenir més d'un enfrontament i al qual ha continuat assenyalant fins i tot després del final de 'Sálvame'.