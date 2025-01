'Ho va passar molt malament': el missatge directe de Belén Esteban a Gema López

Aquest primer mes de 2025 no ha estat el millor per a la família Pantoja. El 10 de gener, es feia pública que la filla d'Anabel Pantoja, Alma, es trobava ingressada d'urgència a l'hospital. Una notícia que ha provocat un extens seguiment per part dels mitjans de comunicació.

Després d'una setmana i mitja, Anabel Pantoja trencava el seu silenci pel que fa a l'estat de salut de la seva petita: "Fa 11 dies es va aturar la meva vida, però aquí seguim, lluitant amb força i fe, avançant pas a pas. Alma està bé, gràcies a Déu, i al meravellós equip de l'hospital Materno Infantil de Gran Canària, especialment a la UMI, que no ens va deixar anar la mà des que vam arribar. Ara seguim endavant, pujant un esglaó més en aquest camí", va escriure Anabel Pantoja en un comunicat a les seves xarxes socials.

Són molts els espais i persones que s'han fet ressò d'aquesta notícia i han enviat tot el seu afecte. Una d'elles va ser Belén Esteban que es va desplaçar a l'illa per donar suport a la seva amiga. I, com és costum, la col·laboradora de 'Ni que fuéramos' no va revelar cap dada que pogués danyar la privacitat de la seva amiga, però sí que es va voler aturar per enviar un missatge.

| YouTube

"Vull enviar un petó a Gema López, perquè Gema López aquest cap de setmana ho va passar molt malament perquè un tio a Facebook es va inventar una barbaritat del cas d'Anabel" ha declarat la col·laboradora afegint que Gema té un gran afecte a Anabel.

Gema López, es va pronunciar sobre el que va passar al programa en què col·labora, 'Espejo Público': "Aquest cap de setmana, algú, utilitzant el meu nom, ha vessat una informació falsa a les xarxes socials. Una informació que jo mai he donat ni d'Anabel ni de l'estat de salut de la seva filla". I va continuar: "Demano, si us plau, que us abstingueu de, pel 'clickbait', utilitzar una menor el diagnòstic de la qual és absolutament privat i que m'utilitzeu a mi per donar credibilitat a una informació que no és certa".

Tot va passar quan aquest dissabte, una persona citava Gema López com a font d'una notícia que, segons Belén, deia barbaritats: "Gema deia: però si us plau, què ha passat? I algú d'Instagram li diu: aquesta persona ha escrit això en el teu nom, una barbaritat".

Des del plató de 'Ni que fuéramos' han volgut enviar un petó a la que un dia va ser companya seva a 'Sálvame' i lamentar aquest moment.