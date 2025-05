David Broncano recrimina al seu equip la falta de gestió de convidats a 'La Revuelta'

Els convidats i 'La Revuelta' en els últims temps estan donant molt de què parlar. El programa es grava la tarda abans d'emetre'l a la nit, però aquesta vegada David Broncano i el seu equip han vist perillar el show. La persona que havia d'acudir al programa d'ahir dijous, va avisar dimecres a la nit que no podia assistir.

Així, David Broncano no ha dubtat a explicar al seu públic l'angoixa que han viscut fins a l'últim moment. "Crec que és el dia més boig, hem arribat aquí sense saber si hi havia convidat", va començar explicant a l'inici de l'espai.

"Jo no sé si és convidat, convidada o convidats, però m'he assabentat fa cinc minuts", prosseguia en un intent de relatar el caos que havien viscut. Per a això, prenia la paraula Fernando Delgado, l'encarregat dels convidats de 'La Revuelta'. "No només hi ha convidat sinó que hi ha un programón per davant", afirmava convençut.

"Havia de venir avui Antonio López, el pintor i un senyor que té un carrer", va revelar el presentador mentre Fernando Delgado intentava explicar la baixa d'última hora. "No pot ser perquè té un projecte en una catedral".

[IMAGE]{1007425}[/IMAGE]

Tot i així, David Broncano va voler exposar l'odissea que li ha fet passar el seu company de feina tot el dia. "T'he escrit, t'he trucat i no he obtingut resposta fins a les cinc de la tarda". En un intercanvi de retrets basats en l'humor, el conductor del programa ha insinuat que el seu company de feina va estar tota la nit trasnoctant de festa sense fer cas a ningú.

"Me'n vaig anar d'aquí amb la il·lusió de trobar un bon convidat per avui i he estat pràcticament sense aclucar l'ull amb aquests nervis...", relatava Fernando Delgado. "Però on has estat a la nit buscant convidats?", preguntava amb sorna el comunicador. "Bé doncs pels mentiders de Madrid", replicava. "A El Hormiguero no, al forat ha estat", va acabar ironitzant Grison.

Al final, la protagonista de solucionar tot aquest problema va ser Adriana Torrebejano qui va revelar com li va proposar el coordinador acudir urgentment a 'La Revuelta'. "Jo tenia un missatge de Fer que deia: Perfa, fes-me cas".