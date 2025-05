L'emotiu comiat de Flora González pel seu embaràs a Informatius Telecinco

Flora Gonzálezés un dels rostres més coneguts de Mediaset pel que fa a informació meteorològica. La periodista apareix als Informatius i comunica el temps que ens espera al llarg de la setmana.

Després de diversos mesos apareixent en pantalla a Telecincomentre esperava un nadó, la presentadora del temps es va acomiadar del públic en directe. Amb un missatge curt, però carregat d'emoció, va anunciar que es prendria un descans temporal per centrar-se en el naixement del seu fill i allunyar-se dels focus durant un temps.

El seu comiat ha succeït presentant el seu espai com sempre sol fer-ho. Després d'explicar el temporal que ens ve per a aquestes setmanes, la presentadora ha dit adeu al seu públic d'una manera discreta i elegant.

| Mediaset

Tot ocorria quan la figura de Mediaset ha compartit una imatge que ha enviat una seguidora del temps en la qual es pot veure un paisatge marcat per la nuvolositat a la localitat càntabra de Suances. En acabar d'explicar-ho, ha esmentat les següents paraules:

"Ha arribat el moment d'acomiadar-me, ho deixo aquí. He de començar una nova aventura. Moltes gràcies per acompanyar-me fins aquest moment", explicava visiblement emocionada. "Les deixo en les millors mans. Es queden amb les meves companyes", comentava amb un gran somriure.

A més, Flora González ha avisat quan serà la seva tornada: "Jo torno a la tardor. Sobretot cuideu-vos i sigueu feliços". En una entrevista concedida a Mediaset, la presentadora va confessar que li apassiona la seva feina i que aquesta li proporciona una felicitat molt profunda. Va assegurar que té la intenció de reincorporar-se el més aviat possible, encara que va admetre que no sap com se sentirà, per la qual cosa prefereix deixar-se portar.

Així, la 'dona de El Tiempo' serà mare per primera vegada als 39 anys coincidint justament amb un gran èxit en la seva trajectòria professional. Tal com va revelar al seu propi grup, la maternitat no era quelcom que es plantejava sovint. Tot i això, va ser la seva parella qui li va fer replantejar-se aquest projecte de vida: "Quan trobes la persona ideal, et canvia tot", reconeixia en paraules per a Divinity.